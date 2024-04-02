Взгляд инвесторов на экономику Азербайджана и Армении в условиях конфликта

Инвесторы делают ставки на то, что экономика Азербайджана справится с конфликтом в Нагорном Карабахе лучше экономики Армении. Так об этом пишут аналитики крупных инвестдомов. В своих рассуждениях для Forbes основатель и директор EPFC Asset Management Евгения Случак не совсем согласна с такими выводами. Ситуация видится более противоречивей, чем кажется на первый взгляд.

В ходе недавних аналитических исследований наметилась тенденция, согласно которой инвесторы, похоже, отдают предпочтение экономической устойчивости Азербайджана, а не Армении в условиях продолжающегося нагорно-карабахского конфликта. Это предпочтение, по-видимому, подкрепляется динамикой государственных облигаций обеих стран, причем после эскалации конфликта азербайджанские облигации показали лучшие результаты, чем их армянские аналоги. Подобные наблюдения привели многих к выводу, что богатая нефтью и газом экономика Азербайджана находится в лучшем положении, чтобы пережить бурю этой геополитической борьбы. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается более тонкая реальность, которая бросает вызов этому упрощенному взгляду.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха долгое время был горячей точкой в армяно-азербайджанских отношениях, а недавняя эскалация превратила эту напряженность в полномасштабную войну. Это неизбежно повлияло на финансовые рынки, в частности, на суверенные облигации стран. Первоначальная реакция заключалась в резком снижении стоимости еврооблигаций Армении, в то время как ценные бумаги Азербайджана продемонстрировали заметный рост. Это несоответствие было быстро истолковано как вотум доверия к экономической стойкости Азербайджана. Тем не менее, такая интерпретация не учитывает несколько важных факторов, которые усложняют такую простую оценку.

Помимо номинальной стоимости: более глубокий взгляд на эффективность облигаций

Чтобы полностью понять динамику рынка, необходимо учитывать факторы, выходящие за рамки цен на облигации. Ключевым из них является концепция кредитных спредов, которая определяет требуемую инвесторами премию за риск по сравнению с безрисковой ставкой, чтобы компенсировать риск дефолта. Не менее важна структура владения облигациями, в частности роль биржевых фондов облигаций (ETF). Распространение стратегий пассивного инвестирования с помощью ETF означает, что многие инвестиции в облигации обусловлены их включением в основные индексы, а не активным выбором, основанным на фундаментальных показателях эмитента.

Например, четырехлетние государственные облигации Азербайджана включены в несколько ключевых индексов облигаций развивающихся рынков, в отличие от аналогичных ценных бумаг Армении. Такое включение означает более широкий охват и, следовательно, более существенное влияние общих изменений в этих индексах. Таким образом, динамика азербайджанских облигаций в такой же степени отражает более широкие рыночные тенденции, как и доверие инвесторов к экономике страны.

Эффект ETF и динамика развивающихся рынков

Различие между облигациями, включенными в ETF, и облигациями, не включенными в него, имеет решающее значение. Ценные бумаги, входящие в ETF, получают выгоду от пассивных инвестиционных потоков, направленных на воспроизведение динамики базовых индексов. Этот механизм может усилить колебания цен на облигации, делая их более чувствительными к общим тенденциям рынка. И наоборот, облигации, не включенные в такие индексы, как облигации Армении, не получают такого пассивного притока средств и в меньшей степени подвержены этим системным изменениям.

В последние недели наблюдался значительный чистый приток средств в ETF по облигациям развивающихся рынков на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов. Этот приток привел к сокращению кредитных спредов по всем направлениям, что указывает на более благоприятный взгляд на долговые обязательства развивающихся рынков. Однако различия в показателях облигаций Армении и Азербайджана на фоне этой тенденции позволяют предположить, что настроения инвесторов определяются не только уверенностью в экономических перспективах Азербайджана, но и структурной динамикой рынка облигаций.

Истинная цена войны: взгляд за рамки облигаций

Последствия продолжающегося конфликта выходят далеко за рамки динамики рынка облигаций. Война влечет за собой серьезные человеческие и экономические потери для всех вовлеченных сторон, и это реальность, которую признают финансовые рынки. Рейтинговые агентства начали соответствующим образом корректировать свои прогнозы, и как Азербайджан, так и Армения ожидают понижения рейтингов или негативных прогнозов по своему суверенному и квазисуверенному долгу.

Таким образом, инвесторы не просто выбирают между Азербайджаном и Арменией, основываясь на предполагаемой экономической мощи. Вместо этого они ориентируются в сложном ландшафте, сформированном рыночными механизмами, включением в индексы и суровыми реалиями войны. Очевидное предпочтение азербайджанских облигаций является не столько подтверждением экономической устойчивости страны, сколько отражением более широкой динамики рынка и структурных сложностей мировых финансов.

В конечном счете, несмотря на то, что нефтяные и газовые ресурсы Азербайджана могут обеспечить некоторую экономическую поддержку, истинную цену конфликта, с точки зрения человеческих страданий и экономических потрясений, нельзя недооценивать. Реакция рынка, хотя и информативна, лишь частично отражает глубокие проблемы, с которыми сталкиваются обе страны. Инвесторы делают ставку не только на экономику; они сталкиваются с непредсказуемыми последствиями трагического и сложного геополитического конфликта.