Суд отклонил жалобу Ульви Гасанлы о бесчеловечном обращении в СИЗО
Суд отклонил жалобу Ульви Гасанлы на бесчеловечное обращение в СИЗО
Хатаинский районный суд Баку 24 октября отклонил жалобу директора онлайн издания Abzas Media Ульви Гасанлы на бакинское СИЗО-1 и Пенитенциарную службу Азербайджана.
Жалоба была подана в связи с нарушением прав журналиста, бесчеловечным обращением с ним и плохими условиями содержания, сообщила адвокат журналиста Зибейда Садыгова.
«В жалобе мы отметили, что в бакинском СИЗО-1 вода в камеры подается с большими перебоями, втечение всего лишь одного-двух часов в течение дня. Гасанлы содержится в камере площадью 4 кв м. Перед началом и после окончания встречи с адвокатами его подвергают личному обыску, расспросам, телефонные разговоры Гасанлы прослушиваются», - рассказала адвокат.
После того, как Гасанлы предал огласке факты пыток, свидетелем которых он стал в СИЗО, возникли угрозы его безопасности.
«11 сентября сотрудник СИЗО по имени Наиб сильно ударил Ульви. Ульви увозят в суд и возвращают в СИЗО в бесчеловечных условиях. С другой стороны, Гасанлы необоснованно запретили «живые встречи» с его двухлетним ребенком. Все эти вопросы мы указали в жалобе и просили суд принять меры для обеспечения прав и безопасности Гасанли», - продолжила адвокат.
Представители бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы не явились в суд. Тем не менее, суд не удовлетворил жалобу, сказала Садыгова. По ее словам, защита подаст апелляцию на это решение.
* В июле Гасанлы сообщил о применении в СИЗО к заключенным пыток с участием руководства этого ведомства (избиения, подвешивание заключенных (в том числе вниз головой), укладывание на бетонный пол, приковывание к кровати, избиения железными прутьями и резиновыми дубинками и т. д.)
Начальник бакинского СИЗО № 1 Эльнур Исмаилов и его заместители заявляют, что избиению подвергаются проблемные заключенные и если их не бить, то СИЗО станет неуправляемым.
Главными насильниками являются замначальника подполковник Джейхун Гаджиев, капитан Джавид Гюльалиев и прапорщик Первиз Гулиев. За полгода Гасанли зафиксировал 58 случаев пыток.
Напомним, что Ульви Гасанлы и еще несколько сотрудников Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде иностранной валюты в ноябре 2023 года. Гасанли и его коллеги утверждают, что обвинения против них сфальсифицированы. Следствие по их делу продолжается.
Пенитенциарная служба отвергает обвинения в пытках арестованныз в СИЗО.
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