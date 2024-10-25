Милли Меджлис раскритиковал резолюцию Европарламента
Милли Меджлис раскритиковал резолюцию Европарламента
Милли Меджлис Азербайджана назвал «необъективной и односторонней» позицию евродепутатов, и обвинил авторов в антиазербайджанских настроениях. В то же время, Милли меджлис «не заметил» обвинения в нарушении прав человека.
В резолюции Европарламента не уважаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, и предпринимаются попытки вмешательства во внутренние дела страны, сказано в заявлении Милли Меджлиса.
При этом, по мнению азербайджанских парламентариев, евродепутаты демонстрируют «особое отношение к Армении» и поддерживают финансирование ее вооруженных сил, что служит усилению реваншистских тенденций в этой стране и повторному разжиганию конфликта в регионе.
Милли Меджлис считает, что Европарламент 30 лет игнорировал оккупацию Арменией азербайджанских территорий, массовые разрушения и присвоение исторического, религиозного и культурного наследия народа Азербайджана, а также «попрание прав более миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами.
Азербайджанские парламентарии также не согласны с тем, что арестованных в Азербайджане бывших руководителей сепаратистов Карабаха называют пленными, хотя те военные преступники.
Милли Меджлис также раскритиковал попытку евродепутатов политизировать COP29 и использовать, как инструмент против Азербайджана, - говорится в заявлении парламента.
Напомним, что Европарламент в четверг принял резолюцию, где осудил грубые нарушения прав человека в Азербайджане. В частности, в документе говорится о репрессиях активистов, журналистов и лидеров оппозиции. Депутаты заявили, что эти злоупотребления несовместимы с проведением COP29 в Баку. Также члены Европарламента призвали Евросоюз положить конец газовой зависимости от Баку, а также призвали освободить лидеров карабахских сепаратистов.
Написать отзыв
Политика
-
- 26 октябрь 2024, 14:28
Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 26 октября провел встречу со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста.
-
- 26 октябрь 2024, 13:58
Иран уведомил Израиль через посредника, что воздержится от ответных действий на воздушный удар, совершенный израильскими силами в ночь на субботу, 26 октября. Об этом сообщает Sky News Arabia в своем блоге на платформе X, ссылаясь на анонимный источник.
-
100 самолетов в небе: Израиль три часа наносил удары по Ирану В ходе операции были атакованы не менее 20 целей, однако удары по ядерным и нефтяным объектам не наносились.
-
- 26 октябрь 2024, 11:43
Международная сеть Scholars at Risk ( SAR - «Ученые под риском») – проект по мониторингу академической среды выразил обеспокоенность по поводу уголовного преследования в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова.
1 отзыв
Elşən Bayramov
2024-10-25
Bəziləri ilə razıyam.Amma ölkədə söz mətbuat azadlığı yoxdur.Siyasi məhbuslar 300 ü keçib.Şərləyib həbs etmələr var.Manapoliya,korrupsiya,rüşvətxorluq var.Dövlət başçısı siyasi məhbusları azad etməlidir.