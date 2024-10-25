Милли Меджлис раскритиковал резолюцию Европарламента

Милли Меджлис Азербайджана назвал «необъективной и односторонней» позицию евродепутатов, и обвинил авторов в антиазербайджанских настроениях. В то же время, Милли меджлис «не заметил» обвинения в нарушении прав человека.

В резолюции Европарламента не уважаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, и предпринимаются попытки вмешательства во внутренние дела страны, сказано в заявлении Милли Меджлиса.

При этом, по мнению азербайджанских парламентариев, евродепутаты демонстрируют «особое отношение к Армении» и поддерживают финансирование ее вооруженных сил, что служит усилению реваншистских тенденций в этой стране и повторному разжиганию конфликта в регионе.

Милли Меджлис считает, что Европарламент 30 лет игнорировал оккупацию Арменией азербайджанских территорий, массовые разрушения и присвоение исторического, религиозного и культурного наследия народа Азербайджана, а также «попрание прав более миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами.

Азербайджанские парламентарии также не согласны с тем, что арестованных в Азербайджане бывших руководителей сепаратистов Карабаха называют пленными, хотя те военные преступники.

Милли Меджлис также раскритиковал попытку евродепутатов политизировать COP29 и использовать, как инструмент против Азербайджана, - говорится в заявлении парламента.

Напомним, что Европарламент в четверг принял резолюцию, где осудил грубые нарушения прав человека в Азербайджане. В частности, в документе говорится о репрессиях активистов, журналистов и лидеров оппозиции. Депутаты заявили, что эти злоупотребления несовместимы с проведением COP29 в Баку. Также члены Европарламента призвали Евросоюз положить конец газовой зависимости от Баку, а также призвали освободить лидеров карабахских сепаратистов.