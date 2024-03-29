Суд продлил предварительный арест  Назима Байдемирли

Наримановский районный суд Баку сегодня продлил еще на месяц срок предварительного заключения экс-депутата парламента, предприниматепя Назима Бейдемирли. Об этом Turan сообщила его супруга Фарида Бейдемирли.

По ее словам, на это решение будет подана апелляционная жалоба.

*Н. Байдемирли был задержан 4 июля 2023 г. Управлением по борьбе с оргпреступностью МВД по обвинению в нарушении ст. 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) УК.

На следующий день, суд арестовал его на 4 месяца. Байдемирли отверг обвинение, назвал его сфабрикованным. По его словам, истинная причина ареста – поддержка им протестов жителей села Сёюдлю Гедабейского района против загрязнения окружающей среды.

1 сентября в отношении Байдемирли было выдвинуто еще одно обвинение – нарушение ст. 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК. По словам адвоката, это обвинение основано на том, что якобы Байдемирли в 1996 г. в городе Липецке РФ вымогал у кого-то деньги. Правозащитники признали Бейдемирли политзаключенным.