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(4 часа назад)
Суд продлил предварительный арест  Назима Байдемирли

Суд продлил предварительный арест  Назима Байдемирли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд продлил предварительный арест  Назима Байдемирли

Наримановский районный суд Баку сегодня продлил еще на месяц срок предварительного заключения экс-депутата парламента, предприниматепя Назима Бейдемирли. Об этом Turan сообщила его супруга Фарида Бейдемирли.

По ее словам, на это решение будет подана апелляционная  жалоба.

*Н. Байдемирли был задержан 4 июля 2023 г.  Управлением по борьбе с оргпреступностью МВД по обвинению в нарушении ст. 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) УК.

На следующий день, суд арестовал его на 4 месяца. Байдемирли отверг обвинение, назвал его сфабрикованным. По его словам, истинная причина ареста –  поддержка им протестов жителей села Сёюдлю Гедабейского района против загрязнения окружающей среды.

1 сентября  в отношении Байдемирли было выдвинуто еще одно обвинение – нарушение  ст. 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК. По словам адвоката, это обвинение основано на том, что якобы Байдемирли в 1996 г. в городе Липецке РФ вымогал у кого-то деньги. Правозащитники признали  Бейдемирли политзаключенным.

 

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