«Торговец смертью» снова в деле
«Торговец смертью» снова в деле
Соединенные Штаты заявили в понедельник, что «внимательно» отслеживают сообщения о том, что Виктор Бут, российский торговец оружием, пытался заключить сделку с боевиками-хуситами в Йемене.
«Есть множество игроков, которых Россия привлекала на протяжении многих лет — не только Виктора Бута, но и других — для участия в дестабилизации, включая поставки оружия. В России не было недостатка в людях, готовых выполнять эту роль, в том числе в правительстве. И мы очень внимательно следим за ними, принимаем меры для противодействия и привлечению России к ответственности», — заявил на ежедневном брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
Американские СМИ ранее сообщали, что некоторые эмиссары хуситов посетили Москву в августе, чтобы договориться о покупке оружия на 10 миллионов долларов, и встречались с Бутом.
На вопрос TURAN об уровне обеспокоенности Вашингтона возможным вмешательством России в дела Ближнего Востока Миллер сказал: «Конечно, мы считаем, что углубление связей между Ираном и Россией невероятно дестабилизирует регион и невероятно дестабилизирует мир».
Политика
-
- 8 октябрь 2024, 20:34
Пашинян и Путин договорились, что Контрольно-пропускной пункт между Арменией и Ираном с 1 января 2025 года будут охранять только армянские пограничники. Об этом договорились в ходе встречи 8 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.
-
«Соединенные Штаты ценят свои двусторонние отношения с Азербайджаном», — заявил во вторник представитель Госдепартамента вашингтонскому корреспонденту TURAN, коментируя последние обвинения официального Баку в адрес США и Запада в целом.
-
- 8 октябрь 2024, 17:59
Азербайджанский город Лачин станет культурной столицей СНГ в 2025 году, затем эстафета перейдет к армянскому Мегри, а после него - к белорусскому Молодечно. Об этом во вторник сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Москве.
-
- 8 октябрь 2024, 17:37
В ходе сегодняшним встреч один на один президент России Владимир Путин поговорил с Ильхамом Алиевым и Николом Пашияняном по полчаса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Написать отзыв