«Торговец смертью» снова в деле

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что «внимательно» отслеживают сообщения о том, что Виктор Бут, российский торговец оружием, пытался заключить сделку с боевиками-хуситами в Йемене.

«Есть множество игроков, которых Россия привлекала на протяжении многих лет — не только Виктора Бута, но и других — для участия в дестабилизации, включая поставки оружия. В России не было недостатка в людях, готовых выполнять эту роль, в том числе в правительстве. И мы очень внимательно следим за ними, принимаем меры для противодействия и привлечению России к ответственности», — заявил на ежедневном брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

Американские СМИ ранее сообщали, что некоторые эмиссары хуситов посетили Москву в августе, чтобы договориться о покупке оружия на 10 миллионов долларов, и встречались с Бутом.

На вопрос TURAN об уровне обеспокоенности Вашингтона возможным вмешательством России в дела Ближнего Востока Миллер сказал: «Конечно, мы считаем, что углубление связей между Ираном и Россией невероятно дестабилизирует регион и невероятно дестабилизирует мир».