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(4 минуты назад)
Намиг Исламзаде назначен заместителем министра обороны - командующим ВВС Азербайджана

Намиг Исламзаде назначен заместителем министра обороны - командующим ВВС Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Намиг Исламзаде назначен заместителем министра обороны - командующим ВВС Азербайджана

Распоряжением президента Азербайджана генерал-майор Намиг Исламзаде назначен заместителем министра обороны - командующим ВВС Азербайджана.

Пост командующего ВВС оказался вакантным после увольнения в мае этого года в запас генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова.

Тогда же Исламзаде был назначен и.о. командующего ВВС.

50-летний Исламзаде уроженец Бардинского района. Он окончил Высшее военное авиационное училище Турецкой Республики, принимал участие во второй Карабахской войне. Удостоен звания "Герой Отечественной войны", награжден другими орденами и медалями, в том числе за освобождение Физули и Ходжавенда.

С 2021 г.  заместитель командующего ВВС Азербайджана.

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