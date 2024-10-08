Распоряжением президента Азербайджана генерал-майор Намиг Исламзаде назначен заместителем министра обороны - командующим ВВС Азербайджана.

Пост командующего ВВС оказался вакантным после увольнения в мае этого года в запас генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова.

Тогда же Исламзаде был назначен и.о. командующего ВВС.

50-летний Исламзаде уроженец Бардинского района. Он окончил Высшее военное авиационное училище Турецкой Республики, принимал участие во второй Карабахской войне. Удостоен звания "Герой Отечественной войны", награжден другими орденами и медалями, в том числе за освобождение Физули и Ходжавенда.

С 2021 г. заместитель командующего ВВС Азербайджана.