На ”Бакинской фондовой бирже" за 9 месяцев проведено операций на 37 миллиардов манатов
На ”Бакинской фондовой бирже" за 9 месяцев проведено операций на 37 миллиардов манатов
"Бакинская фондовая биржа" обнародовала операционные показатели по итогам января-сентября 2024 года.
За 9 месяцев на бирже проведено 60 640 операций на сумму 37 073,1 миллиона манатов.
Это соответственно в 2,3 и 6,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
81,1% оборота БФБ, или 30 080,6 млн манатов, приходится на операции РЕПО. Это в 3,5 раза больше, чем год назад.
За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам снизилась на 14,7% и составила 5 269,4 млн. манатов, а стоимость сделок по корпоративным ценным бумагам выросла на 66,4% и составила 1 723,1 млн. манатов.
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