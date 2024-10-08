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(3 минуты назад)
На  ”Бакинской фондовой бирже" за 9 месяцев проведено  операций на 37 миллиардов манатов

На  ”Бакинской фондовой бирже" за 9 месяцев проведено  операций на 37 миллиардов манатов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На  ”Бакинской фондовой бирже" за 9 месяцев проведено  операций на 37 миллиардов манатов

"Бакинская фондовая биржа" обнародовала операционные показатели по итогам января-сентября 2024 года.

За 9 месяцев на бирже проведено 60 640 операций на сумму 37 073,1 миллиона манатов.

Это соответственно в 2,3 и 6,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

81,1% оборота БФБ, или 30 080,6 млн манатов, приходится на операции РЕПО. Это в 3,5 раза больше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам снизилась на 14,7% и составила 5 269,4 млн. манатов, а стоимость сделок по корпоративным ценным бумагам выросла на 66,4% и составила 1 723,1 млн. манатов.

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