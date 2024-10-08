Перестановки в армейском руководстве продолжаются
Перестановки в армейском руководстве продолжаются
Накануне стало известно об увольнении еще двух командиров армейских корпусов ВС Азербайджана.
В частности, с поста командующего 4-м армейским корпусом (Баку) в запас уволен генерал-майор Мунасиб Бабаев, а с поста командующего 3-м корпусом (Шамкир) – полковник Орудж Абдуллаев.
Днем ранее стало известно об увольнении в запас командующего 2-м армейским корпусом генерал-лейтенанта Маиса Бархударова.
Все армейские корпуса ВС Азербайджана входят в состав Сухопутных войск. Официальной информации о причинах смещения этих командиров нет, однако из информированных военных источников агентству Turan стало известно, что кадровые перестановки осуществляются по предложению замминистра обороны, командующего Сухопутными войсками Хикмета Мирзоева.
Бывший командующий силами Специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и его подчиненные сыграли решающую роль в победе Азербайджана во Второй карабахской войне. После войны он был повышен в звании и в должности, заняв пост замминистра обороны. По мнению экспертов, Мирзоев станет следующим министром обороны Азербайджана.
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