Учредитель сайта объявил голодовку

Руководитель сайта demokratik.az Осман Нариманоглу (Рзаев) объявил в СИЗО бессрочную голодовку. Он протестует против незаконного ареста и необъективного рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Как сообщила его супруга, Арзу Рзаева, Осман объявил голодовку 12 мая в Гянджинском СИЗО-2.

Рзаева сказала, что ее супруг стал жертвой клеветы чиновников и в течение 23 месяцев необоснованно находится в заключении, Гянджинский апелляционный суд не проводит объективного расследования его дела и вот уже месяц затягивает следствие.

«Мой муж разуверился в справедливости суда и от отчаяния объявил голодовку», - сказала она.

Следующее заседание апелляционного суда по делу Нариманоглу назначено на 16 мая.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы получить комментарии не удалось.

*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррупции которых сайт публиковал материалы. 25 января суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.