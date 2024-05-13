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(8 часов назад)
Учредитель сайта объявил голодовку

Учредитель сайта объявил голодовку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Учредитель сайта объявил голодовку

Руководитель сайта demokratik.az  Осман Нариманоглу (Рзаев) объявил в СИЗО бессрочную голодовку. Он протестует против незаконного ареста и необъективного рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Как сообщила его супруга, Арзу Рзаева, Осман объявил голодовку 12 мая в Гянджинском СИЗО-2.

Рзаева сказала, что ее супруг стал жертвой клеветы чиновников и в течение 23 месяцев необоснованно находится в заключении, Гянджинский  апелляционный суд не проводит объективного расследования его дела и вот уже месяц затягивает следствие.

«Мой муж разуверился в справедливости суда  и  от отчаяния объявил голодовку», - сказала она.

Следующее заседание апелляционного суда по делу Нариманоглу назначено на 16 мая.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы получить комментарии не удалось.

*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также  врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррупции которых сайт публиковал материалы. 25 января суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.

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