Учредитель сайта объявил голодовку
Учредитель сайта объявил голодовку
Руководитель сайта demokratik.az Осман Нариманоглу (Рзаев) объявил в СИЗО бессрочную голодовку. Он протестует против незаконного ареста и необъективного рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.
Как сообщила его супруга, Арзу Рзаева, Осман объявил голодовку 12 мая в Гянджинском СИЗО-2.
Рзаева сказала, что ее супруг стал жертвой клеветы чиновников и в течение 23 месяцев необоснованно находится в заключении, Гянджинский апелляционный суд не проводит объективного расследования его дела и вот уже месяц затягивает следствие.
«Мой муж разуверился в справедливости суда и от отчаяния объявил голодовку», - сказала она.
Следующее заседание апелляционного суда по делу Нариманоглу назначено на 16 мая.
В отделе общественных связей Пенитенциарной службы получить комментарии не удалось.
*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррупции которых сайт публиковал материалы. 25 января суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.
Политика
-
- 13 май 2024, 18:14
В Сизо ухудшилоась состояние члена правления Платформы III Республика Руслана Иззатли. Об этом сообщила его супруга Гюнель Манафли.
-
- 13 май 2024, 15:40
Главы МИД 12 стран Евросоюза обратились к Верховному представителю Евроcоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также Еврокомиссару по политике соседства и расширения Оливеру Вархели в связи с событиями в Грузии.
-
- 13 май 2024, 15:02
В Хатаинской районном суде Баку под председательством Сахибы Гаджиевой 13 мая завершился процесс по иску редактора отдела экономических новостей агентства Turan Хафиза Бабалы против газеты «Ики сахиль».
-
- 13 май 2024, 13:14
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг 13 мая прибыл в Армению, сообщает сайт ОБСЕ.
Написать отзыв