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(8 часов назад)
Во вторник ветреная погода сохранится

Во вторник ветреная погода сохранится

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Во вторник ветреная погода сохранится

14 мая в Баку и на Абшероне сохранится переменчивая погода с сильным северо-западным ветром. Утром и вечером местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит +10+13°, днем будет +14+17°.

В районах страны местами пройдут ливни с грозами и градом. В горах возможен снег. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью составит +10+14°, днем будет +15+18°. В горах ночью 0+5°, днем +5+8°.

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