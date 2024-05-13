Грузия продвигает спорный "российский закон", несмотря на обеспокоенность Запада и протесты внутри страны
Правительство Грузии продолжает принимать спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые протесты внутри страны и критику со стороны западных стран. Законопроект, который в Грузии обычно называют "российским законом", находится на завершающей стадии утверждения в парламенте Грузии.
В знак солидарности с грузинскими протестующими, которые уже более месяца проводят демонстрации против законопроекта, Тбилиси посетили главы комитетов по международным отношениям из Германии, Польши, Чехии, Литвы и Эстонии. Председатель комитета по международным отношениям немецкого бундестага Михаэль Рот заявил, что целью визита была поддержка требования грузинской общественности отозвать спорный законопроект.
Во время своего пребывания европейская делегация встретилась с оппозиционными депутатами парламента Грузии в офисе представительства ЕС в Тбилиси, чтобы обсудить последствия предлагаемого законодательства. Однако спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался встретиться с прибывшими официальными лицами, предположив, что их присутствие может спровоцировать "радикальные действия" среди оппозиции.
Законопроект, поддержанный правящей партией во главе с Бидзиной Иванишвили, подвергся пристальному изучению как внутри страны, так и на международном уровне. Критики, в том числе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, утверждают, что это напоминает законы, принятые в авторитарных режимах, которые направлены на подавление гражданского общества путем ограничения деятельности неправительственных организаций и иностранных юридических лиц. Кэмерон в интервью Sky News назвал этот закон частью "глобальной проблемы" и недвусмысленно поддержал грузинское население в его противостоянии.
"Многие страны принимают аналогичные законы, пытаясь ограничить гражданское общество и выступая против любых иностранных неправительственных и благотворительных организаций, которые они не контролируют", - сказал Кэмерон.
По мере того, как законопроект проходит окончательное чтение, масштабы протестов продолжают расти, сигнализируя об углубляющемся расколе между правительством и людьми, которым оно служит.
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