Украинцы сбили Ил-76, десятки погибших

В полдень в среду близ Белгорода ПВО Украины сбили российский транспортный самолет Ил-76. По данным российских СМИ, на борту было 74 человека. По предварительным данным, все они погибли.

Украинская сторона опровергла сообщения Москвы, что на борту находились 63 пленных украинца, которых везли для обмена.

По данным украинской стороны, на борту самолета находились россияне и ракеты для системы С-300.