Ужесточаются меры ответственности за нанесение ущерба зеленым насаждениям
Ужесточаются меры ответственности за нанесение ущерба зеленым насаждениям
Милли Меджлис 18 октября принял в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие меры ответственности за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям.
Согласно документу, незаконная вырубка деревьев, кустарников или других зеленых насаждений, в случае причинения значительного ущерба будет караться либо штрафом в двукратном размере от объема ущерба, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Если те же действия совершены повторно, или лицом с использованием своего служебного положения, или с причинением крупного ущерба размер штрафа может быть увеличен до трехкратного объема ущерба.
Либо может последовать наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
В настоящее время, максимальное наказание за указанные действия составляет тюремное заключение до 2 лет.
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