SOFAZ поделился данными об активах и бюджете

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР или SOFAZ) сообщил о 10%-ном росте активов за январь-сентябрь 2024 года до $61,698 млрд, и судя по диаграмме, в сентябре активы выросли на $1 млрд.

Непосредственно валютный портфель SOFAZ составляет $61,19 млрд , из них 67% — долларовые активы (в начале года 67,5%), 20,3% — активы в евро (в начале года 21,2%), 5,1% — в британских фунтах (было 5,3%), 2,6% — в китайских юанях, 1,4% — в японских йенах, остальное — в других валютах.

Судя по информации Фонда, он увеличил покупку золота, доля которого в его активах выросла с 12% в начале 2024 года до 17,7%.

Географическое распределение активов SOFAZ, по данным на 1 октября, следующее: 33,1% — в Северной Америке (в начале года доля была в 32,7%), 30,1% — в Европе (была 30,5%), интерес к Азии снизился (на этом рынке размещено 10,8% валютных активов SOFAZ против 14,8% в начале года.

Таким образом, 66,2% активов размещены в развитых странах (рост на 1,4%), 9% в развивающихся странах (снижение на 5,4%), 7,1% — в международных финансовых институтах (снижение на 1,7%).

Что касается портфеля облигаций и других инструментов денежного рынка (акций и иных ценных бумаг), то 31,3% средств содержатся в долгосрочных финансовых инструментах (было 27,6%), 29,3% — в краткосрочных ценных бумагах (период 1-3 года) против 26% на начало года.

Обращает на себя внимание существенное сокращение доли активов в бумагах со сроком погашения в один год — в настоящее время 13,1% против 24% на начало года.

Похоже, что SOFAZ избегает рискованных операций и вернулся к традиционному способу размещения активов, на что указывает рост активов в золоте и в долгосрочных ценных бумагах.

Что касается бюджета SOFAZ за январь-сентябрь 2024 года, то доходы SOFAZ составили 15,004 млрд манатов, а расходы — 9,635 млрд. манатов.

В общей суммы доходов, от реализации нефтегазовых соглашений в SOFAZ поступило 9,424 млрд манатов, в том числе 8,64 млрд манатов от продажи на мировом рынке нефти и газа. Доход от бонусных выплат составил 778,2 млн манатов, транзитные доходы принесли 0,5 млн манатов.

«Инвестиционный доход от управления активами SOFAZ за 9 месяцев текущего года составил 5,58 млрд манатов», — сообщил Фонд.

В рамках исполнения обязательств перед госбюджетом, SOFAZ перечислил в него почти 9,6 млрд манатов (трансферт в доходную часть бюджета через валютные аукционы Центробанка).

На финансирование «Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджана на 2019-2023 годы» было направлено 18 млн манатов, а на «Государственную программу обучения молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы» было выделено 10,8 млн манатов.

Операционные расходы SOFAZ за январь-сентябрь 2024 года составили 19,9 млн манатов, а внебюджетные доходы Фонда составили почти 4,2 млн манатов (они получены на разнице курсов валют).

«Инвестиции в акции продолжали оставаться основным драйвером инвестиционной доходности SOFAZ. Поскольку центробанки в мире снизили процентные ставки на фоне стабилизации инфляции, то доходность гособлигаций упала. Вместе с тем, основные индексы показали рост в связи со стабилизацией экономик, инвесторы были воодушевлены перспективой снижения давления на экономику со стороны постоянно высоких затрат по займам, что принесло пользу таким секторам, как технологии и потребительские товары», — объяснил SOFAZ свое перераспределение портфеля активов.

Отметим, что SOFAZ действует с декабря 1999 года и аккумулирует доходы от реализации международных нефтегазовых соглашений Азербайджана.