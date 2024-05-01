В Баку стартовал VI Всемирный форум по межкультурному диалогу с участием мировых лидеров и экспертов

1 мая в Баку, Азербайджан, открылся VI Всемирный форум по межкультурному диалогу, в котором приняли участие 700 гостей из более чем 100 стран. Это трехдневное мероприятие, являющееся неотъемлемой частью "Бакинского процесса", инициированного президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году, направлено на укрепление глобального мира и безопасности посредством межкультурного диалога и сотрудничества.

Форум предлагает насыщенную повестку дня, включающую десять панельных дискуссий и четыре пленарных заседания, охватывающих широкий спектр важнейших тем, таких как влияние изменения климата на культурное наследие, проблемы ксенофобии, нелегальной миграции, а также возможности и угрозы, создаваемые искусственным интеллектом. Особое внимание уделяется молодежи и образованию, роли женщин в межкультурном диалоге и продвижению устойчивого, зеленого будущего.

Среди участников форума - высокопоставленные государственные деятели, главы парламентов, религиозные лидеры, ученые, журналисты и представители различных этнических и культурных групп. Вместе они изучат способы использования мягкой силы для укрепления солидарности и борьбы с глобальной фрагментацией, продвижения диалога между поколениями во имя мира и обсудят роль различных культур в инициировании глобального культурного возрождения.

Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия, подчеркнул значение форума как международной платформы для решения насущных глобальных проблем и продвижения межкультурного взаимопонимания. Он также отметил продолжающиеся усилия по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув важность прямого диалога и сотрудничества без внешних посредников.

В рамках мероприятий форума участники посетят территории Азербайджана, недавно освобожденные после трех десятилетий оккупации. Специальные панельные сессии будут проведены в исторических городах Агдам и Шуша, символизирующих надежду и обновление для региона.

С момента своего создания Бакинский процесс значительно расширил масштабы и влияние, способствуя проведению дискуссий, которые сформировали политику и перспективы во всем мире.