В докладе Госдепа США говорится о нарушениях прав в Азербайджане

В ежегодном докладе о правах человека Госдепартамента США говорится о фактах о бесчеловечного или унижающего достоинство человека обращения сотрудников безопасности и других злоупотреблениях в Азербайджане, а также о тяжелых условиях в тюрьмах страны.

В разделе, посвященном Азербайджану, также сказано о серьезных ограничениях свободы выражений и свободы СМИ, включая насилие в отношении журналистов.

Среди других проблем также отмечена системная коррупция в правительстве, отсутствие ответственности за гендерное насилие.

«Как указано в Докладе, есть заслуживающие доверия сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая пытки и другие виды физического насилия в отношении политических заключенных и отсутствии независимой судебной власти», — заявил на брифинге представитель Бюро Госдепартамента по правам человека Роберт Гилкрист.

«Кроме того, сотрудники правоохранительных органов арестовали беспрецедентное количество людей по подозрению в связях с Ираном», - добавил он.

По оценкам коалиции НПО, по состоянию на декабрь прошлого года в Азербайджане насчитывалось около 254 политических заключенных и задержанных, говорится в докладе.

Отвечая на вопрос TURAN, что делает Вашингтон, чтобы добиться освобождения политических заключенных в Азербайджане, Гилкрист сказал, что эта тема поднимается при встречах с азербайджанскими официальными лицами "на всех уровнях".

«Например, мы продолжаем публично призывать к скорейшему освобождению всех несправедливо задержанных политических заключенных и задержанных, включая независимых журналистов, активистов гражданского общества и критиков правительства», - сказал он.

В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен на том же брифинге заявил, что США продолжат оценивать ситуацию с правами человека в других странах и принимать санкции в отношении стран, которые их нарушают, независимо от того, это партнер США или противник.

«Оценивая права человека во всем мире, мы применяем одни и те же стандарты ко всем, независимо от того, является ли страна противником или союзником», - подчеркнул он.

В Докладах о правах человека этого года также упоминается вторжение России в Украину, гражданская война в Судане и война между Израилем и Хамасом через призму соблюдения прав человека.

«Игнорирование и презрение Кремля к правам человека в полной мере проявляются в его войне против Украины», — сказано в докладе, в котором собраны документальные подтверждения нарушений прав человека (некоторые из которых являются преступлениями против человечности).

Что касается Южного Кавказа, то в докладе также отмечаются попытки правительства Грузии продвинуть закон об «иностранных агентах».

На вопрос Turan почему Вашингтон считает эти действия правительства Грузии неверными, Гилкрист ответил: «США по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что в случае принятия, этот законопроект нанесет вред организациям гражданского общества, которые работают над улучшением жизни грузинских граждан. Законопроект помешает независимым СМИ, работающим над обеспечением доступа граждан Грузии к высококачественной информации. Грузия свернет с Европейского пути».

