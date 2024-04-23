Байден обещал Зеленскому «быстрый пакет мер безопасности»
Байден обещал Зеленскому «быстрый пакет мер безопасности»
Президент США Джо Байден в понедельник побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его, что Вашингтон предоставит дополнительную помощь "как только Сенат примет пакет мер национальной безопасности", передает корреспондент Turan со ссылкой на Белый дом.
Сенат сегодня готов проголосовать за, принятый Когрессом в субботу, пакет иностранной помощи на 95 млрд USD, включая 61 млрд USD для Украины.
Байден сказал Зеленскому, что США намерены и далее оказывать помощь Украине для защиты от российской агрессии и предоставит новые пакеты помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины для ведения боевых действий и противовоздушной обороны.
Он также сообщил украинскому лидеру, что экономическая помощь США направлена на сохранение финансовой стабильности и инфраструктуры, а также поддержку реформ и евроатлантической интеграции Украины.
Политика
-
- 23 апрель 2024, 18:06
Активист партии Народного фронта Эльнур Гасанов шестые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1.
-
- 23 апрель 2024, 18:04
В среду, 25 апреля в Хатаинском районном суде Баку состоится рассмотрение ходатайства о переводе учредителя Toplum TV Алескера Мамедли.
-
- 23 апрель 2024, 16:55
Для нормализации отношений с Азербайджаном Армения должна отказаться от мифологии и доказать, что у нее нет претензий к соседям. Об этом сказал Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции в Баку 23 апреля.
-
- 23 апрель 2024, 16:34
Пресс-служба правительства Армении сообщила 23 апреля , что после геодезических измерений на границе Армении и Азербайджана после уточнения координат установлен первый пограничный столб. Работа экспертных групп двух стран продолжается.
Написать отзыв