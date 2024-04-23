Байден обещал Зеленскому  «быстрый пакет мер безопасности»

Президент США Джо Байден в понедельник побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его, что Вашингтон предоставит дополнительную помощь "как только Сенат примет пакет мер национальной безопасности", передает корреспондент Turan со ссылкой на Белый дом.

Сенат сегодня готов проголосовать за, принятый Когрессом в субботу, пакет иностранной помощи на 95 млрд USD, включая 61 млрд USD для Украины.

Байден сказал Зеленскому, что США намерены и далее оказывать помощь Украине для защиты от российской агрессии и предоставит новые пакеты помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины для ведения боевых действий и противовоздушной обороны.

Он также сообщил украинскому лидеру, что экономическая помощь США направлена на сохранение финансовой стабильности и инфраструктуры, а также поддержку реформ и евроатлантической интеграции Украины.