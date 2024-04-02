В Гяндже начинается суд по делу о госизмене
В Гяндже начинается суд по делу о госизмене
Проправительственные СМИ сообщают об аресте некой Валиды Юсифовой по обвинению в госизмене – статья 276 УК Азербайджана.
Согласно тем же источникам, следствие по делу завершено и направлено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Подготовительное заседание суда назначено на 15 апреля.
Другие подробности не сообщаются, включая личность арестованной, и в чью пользу осуществлялся шпионаж.
Получить комментарий в Службе госбезопасности не удалось.
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