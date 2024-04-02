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(5 часов назад)
В Гяндже начинается суд по делу о госизмене

В Гяндже начинается суд по делу о госизмене

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Гяндже начинается суд по делу о госизмене

Проправительственные СМИ сообщают об аресте некой Валиды Юсифовой по обвинению в госизмене – статья 276 УК Азербайджана.

Согласно тем же источникам, следствие по делу завершено и направлено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.  Подготовительное заседание суда назначено на 15 апреля.

Другие подробности не сообщаются, включая личность арестованной, и в чью пользу осуществлялся шпионаж.

Получить комментарий в Службе госбезопасности не удалось.

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