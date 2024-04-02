«Репортеры без границ» осудили последние аресты журналистов в Азербайджане и требуют их освобождения

«Репортеры без границ» осудили последние аресты журналистов в Азербайджане и требуют их освобождения

«Репортеры без границ» осудили последние аресты журналистов в Азербайджане и требуют их освобождения

Международная организация в защиту прессы «Репортеры без границ» раскритиковала задержание в Азербайджане по сфабрикованным обвинениям в «контрабанде иностранной валюты» еще пятирых журналистов. Toplum TV – еще одна жертва репрессий против журналистов в Азербайджане. Пятерым журналистам этого новостного канала грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения, говорится в заявлении организации.

«Репортеры без границ» осуждают «новые аресты по сфабрикованным обвинениям в «контрабанде иностранной валюты» и призывают к немедленному освобождению журналистов, которые, сообщая о случаях коррупции работают на благо общества.

Учредителю канала Алескер Мамедли, у которого в доме якобы нашли 7200 евро, и который под арестом 8 марта, продлили срок ареста на четыре месяца. Это при том, что Мамедли страдает от рака в начальной стадии, которая требует регулярного лечения.

Журналисты Илькин Амрахов и Мушвиг Джаббаров также находятся за решеткой с тех пор, как 6 марта полиция провела обыск в редакции канала Toplum TV. Отпущенным под полицейский надзор Эльмиру Аббасову и Фариду Исмаилову, в доме которых полиция якобы обнаружила 3100 евро, также грозит от пяти до восьми лет тюрьмы за «контрабанду иностранной валюты».

Это хорошо известный предлог, который уже использовался в ноябре 2023 года против журналистов Abzas Media, которые обвинили полицию в том, что она подбросила им деньги с целью ареста.

«Цель властей ясна: изолировать гражданское общество и подавить любое инакомыслие. Уничтожив все формы политического плюрализма, президент Ильхам Алиев приводит независимые СМИ в соответствие с официальным дискурсом.

RSF призывает партнеров Азербайджана "перестать закрывать глаза на резкое ухудшение положение со свободой прессы в стране и действовать соответствующим образом», - сказала Жанна Кавелье, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии РБГ.

Полицейский рейд в редакцию Toplum TV 6 марта был проведен всего через несколько часов после того, как немецкое телевидение SWR показало репортаж о коррупции в нефтегазовом секторе Азербайджана, в котором участвовала главный редактор этого СМИ Хадиджа Исмаилова.

В 2014 году она уже провела в заключении более полутора лет из-за своих расследований. В этот раз ее не было в редакции и она не была арестована, но ее подвергли нескольким энергичным допросам и запретили покидать Азербайджан.

После полицейского рейда были арестованы еще как минимум три человека, сотрудничающих с Toplum TV, но не являющихся журналистами. А родственник директора СМИ Алескера Мамедли, Айдын Алиев был уволен из клиники, где он работал врачом-рентгенологом, за то, что распространил видеозапись ареста Мамедли.

В репортаже SWR говорится о повальной коррупции в нефтегазовом секторе страны, на фоне того, что Европейский союз намерен сотрудничать с Баку и удвоить к 2027 году закупки азербайджанского газа вместо российского. А также о том, что ряд руководителей азербайджанской газовой индустрии связаны с убийством Дафны Каруаны Галиции, мальтийской журналистки, погибшей в результате взрыва автомобиля в 2017 году.

Toplum TV – третье по счету независимое СМИ, ставшее за последние шесть месяцев жертвой правящего режима. В ноябре прошлого года была арестована часть редакции Abzas Media, а в декабре – Kanal 13.

Также были арестованы два других журналиста – сотрудники информационного агентства Turan и новостного сайта JAMNews.

Правящими кругами организуются клеветнические кампании, в ходе которых звучат утверждения, что независимые СМИ и те, кто их защищает, в частности RSF, являются органами влияния США, Франции и Запада, и выразителями «азербайджанофобии», - говорится в заявлении.