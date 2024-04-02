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(5 часов назад)
В Минобороны обсуждены вопросы военного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном

В Минобороны обсуждены вопросы военного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Минобороны обсуждены вопросы военного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава Комитета оборонной промышленности Туреции Халук Гёргюн обсудили 2 апреля вопросы расширения  взаимного сотрудничества в области военно-промышленного комплекса.

Как сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, Гасанов выразил уверенность, что совместные  проекты Азербайджана и Турции повысят обороноспособность армий двух стран.

В свою очередь, Халук  Гёргюн подчеркнул, что прочные политические отношения двух стран благотворно влияют на военное сотрудничество.

Во встрече приняли участие также и  руководителей ведущих военно-промышленных компаний Турции, с которыми обсуждались  перспективы развития  военного и военно-технического сотрудничества.

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