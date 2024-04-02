В Минобороны обсуждены вопросы военного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном
В Минобороны обсуждены вопросы военного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава Комитета оборонной промышленности Туреции Халук Гёргюн обсудили 2 апреля вопросы расширения взаимного сотрудничества в области военно-промышленного комплекса.
Как сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, Гасанов выразил уверенность, что совместные проекты Азербайджана и Турции повысят обороноспособность армий двух стран.
В свою очередь, Халук Гёргюн подчеркнул, что прочные политические отношения двух стран благотворно влияют на военное сотрудничество.
Во встрече приняли участие также и руководителей ведущих военно-промышленных компаний Турции, с которыми обсуждались перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.
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