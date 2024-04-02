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(5 часов назад)
Три человека пострадали в Тертере в результаты взрыва мины

Три человека пострадали в Тертере в результаты взрыва мины

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Три человека пострадали в Тертере в результаты взрыва мины

Три человека пострадали сегодня в результате подрыва на мине в селе Чайлы Тертерского района. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры Азербайджана и ANAMA.

Полад Исмаилов, 1969 г.р., Тагизаде Арзуман, 1992 г.р., и Багиров Эльмир, 2006 г.р. подорвались на мине, когда пасли скот на неочищенной от мин территории.

Багирову был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу, где ампутировали ему обе ноги.

В это же учреждение был доставлен Тагизаде.

Исмаилов госпитализирован в Тертерскую центральную районную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

МВД, Генпрокуратура и ANAMA в очередной раз призвали граждан соблюдать меры безопасности, не заходить на незнакомые участки и обращать внимание на все знаки, указывающие на опасность.

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