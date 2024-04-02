Три человека пострадали в Тертере в результаты взрыва мины
Три человека пострадали в Тертере в результаты взрыва мины
Три человека пострадали сегодня в результате подрыва на мине в селе Чайлы Тертерского района. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры Азербайджана и ANAMA.
Полад Исмаилов, 1969 г.р., Тагизаде Арзуман, 1992 г.р., и Багиров Эльмир, 2006 г.р. подорвались на мине, когда пасли скот на неочищенной от мин территории.
Багирову был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу, где ампутировали ему обе ноги.
В это же учреждение был доставлен Тагизаде.
Исмаилов госпитализирован в Тертерскую центральную районную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
МВД, Генпрокуратура и ANAMA в очередной раз призвали граждан соблюдать меры безопасности, не заходить на незнакомые участки и обращать внимание на все знаки, указывающие на опасность.
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