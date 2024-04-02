Профсоюзный активист осужден на 3 года лишения свободы
Профсоюзный активист осужден на 3 года лишения свободы
2 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над профсоюзным активистом Айханом Исрафиловым, обвиняемым по делу о наркотиках.
Суд признал его виновным по ст. 234.1-1 УК (хранение и распространение наркотиков) и приговорил его к 3 годам лишения свободы.
Защита ходатайствовала просмотреть записи с камер видеонаблюдения в полиции, а также вызвать на допрос источник информации, сообщивший о наличии у Исрафилова наркотиков. Однако эти и другие ходатайства не были удовлетворены.
Прокурор просил осудить Исрафилова на 5 лет тюрьмы.
В заключительном слове адвокат Фариз Намазлы указал, что следствие по делу Исрафилова проводились с нарушением закона и потому просил суд оправдать его.
Сам Исрафилов заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. Защита намерена обжаловать приговор.
* Член правления Конфедерации независимых профсоюзов Айхан Исрафилов был арестован в августе 2023 г. Исрафилов категорически отверг обвинение и связал свой арест общественной деятельностью по защите прав работников курьерской службы.
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