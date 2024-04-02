Сапер ANAMA пострадал в результате взрыва мины в Агдаме

Международная организация в защиту прессы «Репортеры без границ» раскритиковала задержание еще пяти журналистов в Азербайджане по сфабрикованным обвинениям в «контрабанде иностранной валюты». Toplum TV – еще одна жертва репрессий против журналистов в Азербайджане. Пятерым журналистам этого новостного канала грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения, говорится в заявлении организации.