Сапер ANAMA пострадал в результате взрыва мины в Агдаме
Сапер ANAMA (Азербайджанское агентство по разминированию) Алиев Хаййам Гамбар оглу 1987 г.р. подорвался на мине, сообщила Агдамская районная прокуратура.
Инцидент произошел 2 апреля во время работ по очистке от мин на территории села Сарыджалы Агдамского района.
Алиев получил травмы, повреждена также техника, которую он использовал.
Состояние Алиева оценивается как удовлетворительное. По факту проводится расследование.
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