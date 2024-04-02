Реформа института  муниципалитетов в Азербайджане: Сравнительный анализ с Турцией

В Национальном собрании Азербайджана в настоящее время обсуждаются поправки к двум ключевым законам, касающимся муниципалитетов. В основном речь идет о сокращении числа муниципалитетов и их возможном объединении. Сторонники этих поправок утверждают, что такие изменения необходимы для повышения эффективности муниципальной деятельности. Однако на фоне этих обсуждений недавние муниципальные выборы в Турции вызвали споры относительно функционирования органов самоуправления в Азербайджане.

С момента появления концепции муниципалитетов в конституционных рамках Азербайджана в 1995 году были достигнуты значительные успехи в их организации и управлении, считает Мазахир Эфендиев, член комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам. В беседе с Turan он подчеркнул исторический контекст, воздав должное руководству Гейдара Алиева за то, что оно заложило основу для муниципального развития. Несмотря на достигнутый прогресс, Эфендиев признает, что есть возможности для улучшения, подчеркивая необходимость проведения текущих законодательных реформ для повышения эффективности работы муниципалитетов. Он подчеркивает, что, хотя существующая система обеспечивает основу, необходимы согласованные усилия для укрепления института самоуправления и содействия более активному участию граждан в муниципальных делах.

Однако Эфендиев предостерег от проведения прямых сравнений между муниципальными системами Азербайджана и Турции. В то время как Турция может похвастаться развитой системой, Азербайджан, как относительно молодое независимое государство, все еще находится на начальной стадии своего развития. Тем не менее, Азербайджан внимательно следит за опытом Турции, используя ценную информацию для обоснования своей собственной практики управления.

Башир Сулейманлы, глава Института гражданских прав, выступает за объединение небольших муниципалитетов в более крупные образования для повышения прозрачности и операционной эффективности. Он подчеркивает важность определения четких оперативных механизмов и дальнейшего совершенствования законодательной базы для расширения прав и возможностей муниципалитетов. Важно отметить, что Сулейманлы призывает к перестройке структуры власти, выступая за децентрализацию полномочий от исполнительных органов к муниципалитетам. Он утверждает, что такое расширение прав и возможностей имеет важное значение для укрепления общественного доверия, поощрения соблюдения налогового законодательства и поощрения активного участия граждан в системе самоуправления.

Тем не менее, Сулейманлы утверждает, что муниципальные функции в Азербайджане остаются крайне недостаточными. Несмотря на свою выборную природу, муниципалитеты часто функционируют как ответвления исполнительной власти, что ограничивает их автономию и препятствует существенному развитию. Чтобы решить эту проблему, Сулейманлы подчеркивает необходимость того, чтобы муниципалитеты применяли более ответственный и инициативный подход к своим обязанностям, тем самым повышая свою эффективность как независимых органов управления.

В заключение хотелось бы отметить, что основываясь на опыте Турции, Азербайджан должен уделить приоритетное внимание законодательным поправкам, направленным на расширение прав и возможностей муниципалитетов, децентрализацию власти и содействие более активному участию граждан. Только благодаря таким согласованным усилиям муниципалитеты смогут по-настоящему выполнять свой мандат в качестве автономных самоуправляющихся образований, способствуя социально-экономическому развитию и повышению благосостояния граждан.