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(5 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава МИД Франции обвинил Азербайджан в эскалации на границе с Арменией

Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении и нагнетает напряженность на границе. Об этом заявил глава МИД Франции Стефане Сежурне входе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Париже 2 апреля.

«Мы затронули вопрос территориальной целостности Армении, которой сегодня угрожает Азербайджан. Риторика Азербайджана выходит из под контроля и мы видим большое количество фейковых новостей из Баку с целью обвинить Армению в эскалации ситуации. Это при том, что Армения не желает этого и старается избежать этого. 

Мы видим также, что пропаганда Баку во многом совпадает с российской пропагандой против Украины.

Мы договорились держать это в центре внимания в предверии конференции COP29 в Баку»,- сказал глава МИД Франции.
 

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