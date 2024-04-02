Глава МИД Франции обвинил Азербайджан в эскалации на границе с Арменией
Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении и нагнетает напряженность на границе. Об этом заявил глава МИД Франции Стефане Сежурне входе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Париже 2 апреля.
«Мы затронули вопрос территориальной целостности Армении, которой сегодня угрожает Азербайджан. Риторика Азербайджана выходит из под контроля и мы видим большое количество фейковых новостей из Баку с целью обвинить Армению в эскалации ситуации. Это при том, что Армения не желает этого и старается избежать этого.
Мы видим также, что пропаганда Баку во многом совпадает с российской пропагандой против Украины.
Мы договорились держать это в центре внимания в предверии конференции COP29 в Баку»,- сказал глава МИД Франции.
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