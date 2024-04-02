Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело

Трое иностранцев, изрисовавших граффити на вагонах бакинского метро привлечены к уголовной ответственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что гражданин Австралии Р.Хан Паул (P.Han Paul), Новой Зеландии Исмаэль Де Сент Квент (İsmael De Saint Quent) и Франции Клер Тьего Гюго (Clerc Theqo Huqo) в ночные часы 30 марта незаконно проникли в депо «Бакинского метрополитена» и преднамеренно нанесли ущерб государственному имуществу.

С учетом наличия в их действиях состава преступления, в управлении полиции было открыто уголовное деле по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Гражданин Франции Гюго подвергнут предварительному заключению сроком на 3 месяца.

В отношении двух других иностранцев избраны меры пресечения, не связанные с арестом.

Следственные мероприятия продолжаются.

МВД распространило фото изрисованных вагонов.

Обвиняемые и их адвокаты оказались не доступны для комментариев.

