Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело
Трое иностранцев, изрисовавших граффити на вагонах бакинского метро привлечены к уголовной ответственности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что гражданин Австралии Р.Хан Паул (P.Han Paul), Новой Зеландии Исмаэль Де Сент Квент (İsmael De Saint Quent) и Франции Клер Тьего Гюго (Clerc Theqo Huqo) в ночные часы 30 марта незаконно проникли в депо «Бакинского метрополитена» и преднамеренно нанесли ущерб государственному имуществу.
С учетом наличия в их действиях состава преступления, в управлении полиции было открыто уголовное деле по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Гражданин Франции Гюго подвергнут предварительному заключению сроком на 3 месяца.
В отношении двух других иностранцев избраны меры пресечения, не связанные с арестом.
Следственные мероприятия продолжаются.
МВД распространило фото изрисованных вагонов.
Обвиняемые и их адвокаты оказались не доступны для комментариев.
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