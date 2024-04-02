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(5 часов назад)
Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело

Трое иностранцев, изрисовавших граффити на вагонах бакинского метро привлечены к уголовной ответственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что гражданин Австралии Р.Хан Паул   (P.Han Paul),  Новой Зеландии Исмаэль Де Сент Квент  (İsmael De Saint Quent) и Франции Клер Тьего Гюго (Clerc Theqo Huqo) в ночные часы 30 марта незаконно проникли в депо «Бакинского метрополитена» и преднамеренно нанесли ущерб государственному имуществу.

С учетом наличия в их действиях состава преступления, в управлении полиции было  открыто уголовное деле по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Гражданин Франции Гюго подвергнут предварительному заключению сроком на 3 месяца.

В отношении двух других иностранцев избраны меры пресечения, не связанные с арестом.

Следственные мероприятия продолжаются.

МВД распространило фото изрисованных вагонов.

Обвиняемые и их адвокаты оказались не доступны для комментариев.
 

Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело
Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело Против иностранцев, изрисовавших граффити в бакинском метро открыли уголовное дело

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