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(4 часа назад)
В Киеве скончался азербайджанский журналист, освещавший войну в Украине

В Киеве скончался азербайджанский журналист, освещавший войну в Украине

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Киеве скончался азербайджанский журналист, освещавший войну в Украине

Азербайджанский журналист Идрак Джамалбейли, освещавший войну в Украине, скончался 29 марта от сердечного приступа в Киеве.

Он является автором многочисленных репортажей с линии фронта.

Сегодня на центральной площади Киева состоится церемония прощания с Джамалбейли. Как сообщили родные журналиста, он будет похоронен в Азербайджане.

Джамалбейли родился в 1976 году. В последние годы журналист перехал в Украину, где  сотрудничал с Радио «Голос Америки».

В Киеве скончался азербайджанский журналист, освещавший войну в Украине
В Киеве скончался азербайджанский журналист, освещавший войну в Украине

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