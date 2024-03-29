В Киеве скончался азербайджанский журналист, освещавший войну в Украине

В Киеве скончался азербайджанский журналист, освещавший войну в Украине

Азербайджанский журналист Идрак Джамалбейли, освещавший войну в Украине, скончался 29 марта от сердечного приступа в Киеве.

Он является автором многочисленных репортажей с линии фронта.

Сегодня на центральной площади Киева состоится церемония прощания с Джамалбейли. Как сообщили родные журналиста, он будет похоронен в Азербайджане.

Джамалбейли родился в 1976 году. В последние годы журналист перехал в Украину, где сотрудничал с Радио «Голос Америки».