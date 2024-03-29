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(4 часа назад)
Ален Симонян: В середине мая состоится еще одна встреча с Сахибой Гафаровой

Ален Симонян: В середине мая состоится еще одна встреча с Сахибой Гафаровой

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ален Симонян: В середине мая состоится еще одна встреча с Сахибой Гафаровой

В середине мая состоится еще одна встреча со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой. Об этом Общественному ТВ Армении заявил спикер парламента этой страны Ален Симонян.

Касаясь деталей недавней встречи с Гафаровой 22 марта в Женеве, он сказал, что это были инициатива Межпарламентского союза.

По его словам, разговор был «вполне конструктивным», хотя в начале произошел некоторый спор. «Конструктивность заключалась в том, что мы согласились, что существует обоюдная атмосфера недоверия.

В ходе встречи было принято решение начать контакты на парламентском уровне. «Я сказал, что должен обсудить этот вопрос с нашей фракцией и нашей командой. Она также выразила готовность к обсуждению со своими, и мы договорились о следующей встрече, которая  состоится в середине мая». По его словам, новая встреча вновь будет на площадке Межпарламентского союза.

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