В Лондоне вручена Международная премия Магнитского
В Лондоне вручена Международная премия Магнитского
15 ноября в Лондоне, столице Соединенного Королевства, состоялась торжественная церемония вручения Глобальной премии имени Магнитского дочери профессора Губада Ибадоглу Жале Байрамовой. Она получила награду «Выдающийся молодой защитник прав человека» за деятельность в защиту своего отца. Жале Байрамова стала первой азербайджанкой, получившей Глобальную премию имени Магнитского.
Среди лауреатов была Юлия Навальная, жена покойного российского оппозиционного политика Алексея Навального. Юлия Навальная была отмечена в номинации «Мужество под огнем» за стойкость в продвижении миссии свободной и демократической России.
Сенатор США Бенджамин Кардин был награжден в категории «За заслуги в защите прав человека» за его значительную роль в принятии Закона США «О глобальной ответственности за соблюдение прав человека» имени Магнитского.
Мария Корина Мачадо получила награду в номинации «Выдающийся деятель политической оппозиции» за мужественную борьбу за демократические реформы в Венесуэле.
Брэндон Сильвер был отмечен Всемирной премией Магнитского за свои неустанные усилия по освобождению политических заключенных и поддержку спасения заложников по всему миру.
Захра Джойя была удостоена награды «Выдающийся журналист» за смелое освещение историй афганских женщин, находящихся в опасных условиях.
Премия Магнитского была учреждена в 2015 году Уильямом Браудером, главой фонда «Hermitage Capital». Глобальная премия Магнитского ежегодно вручается смелым журналистам, политикам и правозащитникам.
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