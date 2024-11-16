В Лондоне вручена Международная премия Магнитского

15 ноября в Лондоне, столице Соединенного Королевства, состоялась торжественная церемония вручения Глобальной премии имени Магнитского дочери профессора Губада Ибадоглу Жале Байрамовой. Она получила награду «Выдающийся молодой защитник прав человека» за деятельность в защиту своего отца. Жале Байрамова стала первой азербайджанкой, получившей Глобальную премию имени Магнитского.

Среди лауреатов была Юлия Навальная, жена покойного российского оппозиционного политика Алексея Навального. Юлия Навальная была отмечена в номинации «Мужество под огнем» за стойкость в продвижении миссии свободной и демократической России.

Сенатор США Бенджамин Кардин был награжден в категории «За заслуги в защите прав человека» за его значительную роль в принятии Закона США «О глобальной ответственности за соблюдение прав человека» имени Магнитского.

Мария Корина Мачадо получила награду в номинации «Выдающийся деятель политической оппозиции» за мужественную борьбу за демократические реформы в Венесуэле.

Брэндон Сильвер был отмечен Всемирной премией Магнитского за свои неустанные усилия по освобождению политических заключенных и поддержку спасения заложников по всему миру.

Захра Джойя была удостоена награды «Выдающийся журналист» за смелое освещение историй афганских женщин, находящихся в опасных условиях.

Премия Магнитского была учреждена в 2015 году Уильямом Браудером, главой фонда «Hermitage Capital». Глобальная премия Магнитского ежегодно вручается смелым журналистам, политикам и правозащитникам.