В массовых захоронениях в Карабахе обнаружены уже останки 600 человек

В массовых захоронениях в Карабахе обнаружены уже останки 600 человек

После Второй Карабахской войны (война 2020 года) были обнаружены массовые захоронения с останками 600 человек. Об этом на брифинге во вторник заявила сотрудник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Сельджан Фамильзаде.

По ее словам, останки 124 человек были обнаружены в 2022 году, 133 - в 2023 г. и 48 - в 2024 г.

Образцы останков были направлены на генетическую экспертизу для идентификации с биологических образцами членов семей пропавших без вести.

На сегодняшний день идентифицированы останки и установлены личности 73 пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны.

Массовые захоронения были обнаружены в селах Эдилли, Дашалты, Сарыджалы, в городе Ходжалы, поселке Аскеран, селе Фаррух, на территории Шушинской тюрьмы, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Кельбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

Всего в первой Карабахской войне пропали без вести около 4 тысяч азербайджанцев. Еще 6 человек считаются пропавшими без вести в ходе второй Карабахской войны. Еще двое солдат пропали без вести в плохих погодных условиях в 2022 г..

Как заявил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, 872 пропавших без вести после Первой карабахской войны были живы.