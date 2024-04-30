Франк Швабе счел невозможным возврат Азербайджана в ПАСЕ после ареста Анара Мамедли

Глава немецеой делегации в ПАСЕ Франк Швабе резко осудил арест в Баку правозащитника Анара Мамедли.

Арест лауреата премии Вацлава Гавела в области прав человека Анара Мамедли делает невозможным возврат Азербайджана в ПАСЕ.

«У Азербайджана нет пути обратно в Парламентскую Ассамблею, ни сейчас, ни в январе», - написал он в своем аккаунте на платформе X.

Напомним, что Швабе был инициатором лишения делегации Азербайджана права голоса в ПАСЕ, за серьезные нарушения прав и свобод своих граждан.

В январе 2024 года на зимней сессии члены ПАСЕ приняли такую резолюцию, лишив делегацию Азербайджана права голоса на один год. В резолюции сказано, что голос может быть возвращен, если власти Азербайджана освободят политзаключенных и прекратят нарушения прав человека.