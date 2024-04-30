Посол Франции вернулась в Баку
Посол Франции вернулась в Баку
Посол Франции Анн Буайон вернулась в Баку после двухнедельного отсутствия. Она была отозвана президентом Франции «для консультаций» из-за резкого ухудшения отношений между Баку и Парижем.
Франция обвинила Азербайджан «в действиях, наносящих ущерб двусторонним отношениям».
Ранее власти Азербайджана выслали двух французских дипломатов, а до того, арестовали французского бизнесмена по обвинению в шпионаже.
В свою очередь, Париж выслал двух дипломатов из посольства Азербайджана.
В последние месяцы между Баку и Парижем продолжается пропагандистская дуэль со взаимными обвинениями. Недовольство Баку вызывает проармянская позиция президента Макрона и парламента Франции.
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