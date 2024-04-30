Отмененный визит в Вашингтон сигнализирует о напряженных отношениях и смене альянсов в Турции

Внезапная отмена запланированного на 9 мая визита президента Турции Эрдоган в Вашингтон вызвала слухи о глубокой напряженности и неудовлетворенных ожиданиях в отношениях между Турцией и ее давними союзниками в Соединенных Штатах, Европейском союзе и НАТО. Такое развитие событий подчеркивает потенциальную неудовлетворенность Анкарой отношениями с Москвой на фоне более широких геополитических сдвигов.

Отмена совпадает с недавним одобрением президентом Джо Байденом существенного пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, что свидетельствует о продолжении активной поддержки Украины со стороны США в борьбе с российской агрессией. В то же время санкции США в отношении китайских банков служат суровым напоминанием Турции о геополитических рисках поддержания тесных связей с Москвой, особенно в то время, когда глобальные альянсы подвергаются испытаниям и перестройке.

Исторически сложилось так, что после окончания Второй мировой войны, и особенно в нестабильные десятилетия 1960-х и 1970-х годов, Турция и США преодолевали многочисленные трудности, но при этом им удавалось выполнять требования и обязательства своего альянса. Таким образом, нынешняя напряженность знаменует собой значительный отход от многолетней дипломатической практики.

Ситуацию осложняет недавний визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Турцию, где он встретился не только с турецкими официальными лицами, но и со значительными фигурами оппозиции, такими как мэр Стамбула и лидер главной оппозиционной партии. Эти встречи подчеркивают растущее участие Германии в украинском конфликте и стратегическую роль, которую Турция должна сыграть в предстоящих региональных процессах, в том числе занять более четкую позицию в меняющихся геополитических обстоятельствах.

Внутри Турции политическая обстановка столь же неспокойна. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Эрдоганом, потерпела неудачу на муниципальных выборах 31 марта, заняв второе место, что имело серьезные последствия как для внутренней, так и для внешней политики. Неспособность ПСР проанализировать и сформулировать причины своих неудач на выборах отражает более глубокие системные проблемы внутри партии и правительства.

В сфере конституционных реформ дебаты усиливаются. Нуман Куртулмуш, спикер парламента Турции, предложил новую конституцию, и этот шаг был воспринят некоторыми экспертами как потенциальная ловушка для оппозиционных партий. Это политическое маневрирование происходит на фоне экономических проблем, и заявление министра финансов Мехмета Шимшека о притоке инвестиций в размере 17 миллиардов долларов не вселяет оптимизма в условиях сохраняющейся инфляции и экономической нестабильности.

Поскольку эти политические и экономические вызовы сходятся воедино, предстоящая 2 мая встреча президента Эрдогана с лидером основной оппозиции Озгюр Озелем может стать решающей. Эта встреча, проходящая на фоне напряженных международных отношений и внутрипартийных проблем, может стать сигналом к началу значительных изменений во внутренней и внешней политике Турции.

В целом, отмена визита в Вашингтон - это нечто большее, чем дипломатическая заминка; это проявление сложного взаимодействия международных отношений, внутренней политики и экономических проблем, которые в настоящее время определяют стратегические направления Турции.