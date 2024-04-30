  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear170 C
  • Среда, 1 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Отмененный визит в Вашингтон сигнализирует о напряженных отношениях и смене альянсов в Турции.aa.com.tr

Отмененный визит в Вашингтон сигнализирует о напряженных отношениях и смене альянсов в Турции.aa.com.tr

A- A A+
AZ EN
Маис Ализаде
Маис Ализаде

Обозреватель

Отмененный визит в Вашингтон сигнализирует о напряженных отношениях и смене альянсов в Турции

Внезапная отмена запланированного на 9 мая визита президента Турции Эрдоган в Вашингтон вызвала слухи о глубокой напряженности и неудовлетворенных ожиданиях в отношениях между Турцией и ее давними союзниками в Соединенных Штатах, Европейском союзе и НАТО. Такое развитие событий подчеркивает потенциальную неудовлетворенность Анкарой отношениями с Москвой на фоне более широких геополитических сдвигов.

Отмена совпадает с недавним одобрением президентом Джо Байденом существенного пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, что свидетельствует о продолжении активной поддержки Украины со стороны США в борьбе с российской агрессией. В то же время санкции США в отношении китайских банков служат суровым напоминанием Турции о геополитических рисках поддержания тесных связей с Москвой, особенно в то время, когда глобальные альянсы подвергаются испытаниям и перестройке.

Исторически сложилось так, что после окончания Второй мировой войны, и особенно в нестабильные десятилетия 1960-х и 1970-х годов, Турция и США преодолевали многочисленные трудности, но при этом им удавалось выполнять требования и обязательства своего альянса. Таким образом, нынешняя напряженность знаменует собой значительный отход от многолетней дипломатической практики.

Ситуацию осложняет недавний визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Турцию, где он встретился не только с турецкими официальными лицами, но и со значительными фигурами оппозиции, такими как мэр Стамбула и лидер главной оппозиционной партии. Эти встречи подчеркивают растущее участие Германии в украинском конфликте и стратегическую роль, которую Турция должна сыграть в предстоящих региональных процессах, в том числе занять более четкую позицию в меняющихся геополитических обстоятельствах.

Внутри Турции политическая обстановка  столь же неспокойна. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Эрдоганом, потерпела неудачу на муниципальных выборах 31 марта, заняв второе место, что имело серьезные последствия как для внутренней, так и для внешней политики. Неспособность ПСР проанализировать и сформулировать причины своих неудач на выборах отражает более глубокие системные проблемы внутри партии и правительства.

В сфере конституционных реформ дебаты усиливаются. Нуман Куртулмуш, спикер парламента Турции, предложил новую конституцию, и этот шаг был воспринят некоторыми экспертами как потенциальная ловушка для оппозиционных партий. Это политическое маневрирование происходит на фоне экономических проблем, и заявление министра финансов Мехмета Шимшека о притоке инвестиций в размере 17 миллиардов долларов не вселяет оптимизма в условиях сохраняющейся инфляции и экономической нестабильности.

Поскольку эти политические и экономические вызовы сходятся воедино, предстоящая 2 мая встреча президента Эрдогана с лидером основной оппозиции Озгюр Озелем может стать решающей. Эта встреча, проходящая на фоне напряженных международных отношений и внутрипартийных проблем, может стать сигналом к началу значительных изменений во внутренней и внешней политике Турции.

В целом, отмена визита в Вашингтон - это нечто большее, чем дипломатическая заминка; это проявление сложного взаимодействия международных отношений, внутренней политики и экономических проблем, которые в настоящее время определяют стратегические направления Турции.

Написать отзыв

Большой Восток

  • Дело идет к досрочным выборам... Большой Восток
    • 25 апрель 2024, 18:10

    Дело идет к досрочным выборам...

    После 13-летней паузы президент Турции Р.Т. Эрдоган 22 апреля  посетил Багдад с целью упрочить отношения с центральным правительством Ирака. Может ли этот визит быть предвестником парадигмальных изменений  в политическом исламе?

    Читать далее
  • «Вслед  ушедшей любви» (1) Большой Восток
    • 17 апрель 2024, 21:39

    «Вслед  ушедшей любви» (1)

    Как Тель-Авив не принял всерьез утверждения некоторых компетентных лиц о раннем  предупреждении Израиля, так и Анкара  не была впечатлена, как сказал бы колоритный турецкий политик Неджметтин Эрбакан, «косметической атакой» Ирана на Израиль.   Все знают о том, что построенная НАТО в поселке Кюреджик  провинции Малатья радарная база служит защите Израиль именно от  нападения Ирана.

    Читать далее
  • Сатисфакция Большой Восток
    • 15 апрель 2024, 16:56

    Сатисфакция

    Сразу же после субботней  атаки  Ирана на Израиль, часть комментаторов заговорила начале третьей мировой войны и   расширении театра военных действий, включая  территорию самого Ирана.  Однако стороны довольствовались ночным инцидентом представлением свой  точки зрения на событие и его последствия.

    Читать далее
  • Обстоятельства, которые могут быть изменены прагматическими  мерами Большой Восток
    • 12 апрель 2024, 11:00

    Обстоятельства, которые могут быть изменены прагматическими  мерами

    По большому счету, решение Министерства торговли Турции ограничить экспорт в Израиль обусловлено с предстоящим визитом президента Р.Т. Эрдогана в Вашингтон 9 мая. Если для принятия этого решения могла бы иметь значение внутренняя  политика, то власти вняли бы прозвучавшему за несколько дней до выборов 31 марта обращению председателя Новой партии благоденствия (Yeniden Refah Partisi, НПБ) Фатиха Эрбакана: «Если вы хотите, чтобы мы отозвали своего кандидата на пост мэра Стамбула, прекратите торговлю с Израилем».

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей