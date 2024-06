В ответе МИД Армении по мирному договору наблюдается «позитивная динамика» - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил в среду, что накануне Баку получил ответ МИД Армении по проекту мирного договора.

«Содержание ответа позволяет сделать вывод, что число вопросов, остававшихся открытыми, уменьшилось и наблюдается позитивная динамика», - подчеркнул Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сиярто в Баку.

Другим позитивным моментом он назвал делимитацию и демаркацию участка государственной границы между двумя странами на стыке Газахского и Тавушского районов.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video