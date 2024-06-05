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(6 часов назад)
В ответе МИД Армении по мирному договору наблюдается «позитивная динамика» - Байрамов

В ответе МИД Армении по мирному договору наблюдается «позитивная динамика» - Байрамов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В ответе МИД Армении по мирному договору наблюдается «позитивная динамика» - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил в среду, что накануне Баку получил ответ МИД Армении по проекту мирного договора.

«Содержание ответа позволяет сделать вывод, что число вопросов, остававшихся открытыми, уменьшилось и наблюдается позитивная динамика», - подчеркнул Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сиярто в Баку.

Другим позитивным моментом он назвал делимитацию и демаркацию участка государственной границы  между двумя странами на стыке Газахского и Тавушского районов.

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