В ответе МИД Армении по мирному договору наблюдается «позитивная динамика» - Байрамов
В ответе МИД Армении по мирному договору наблюдается «позитивная динамика» - Байрамов
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил в среду, что накануне Баку получил ответ МИД Армении по проекту мирного договора.
«Содержание ответа позволяет сделать вывод, что число вопросов, остававшихся открытыми, уменьшилось и наблюдается позитивная динамика», - подчеркнул Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сиярто в Баку.
Другим позитивным моментом он назвал делимитацию и демаркацию участка государственной границы между двумя странами на стыке Газахского и Тавушского районов.
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