Ermənistan XİN-in sülh müqaviləsi ilə bağlı cavabında "müsbət dinamika" müşahidə olunur - Bayramov

Çərşənbə günü Azərbaycanın XİN başçısı Ceyhun Bayramov Bakının dünən Ermənistan XİN-dən sülh müqaviləsinin layihəsi ilə bağlı cavab aldığını təsdiq edib.

"Cavabın məzmunu açıq qalan məsələlərin sayının azaldığı və müsbət dinamika müşahidə olunduğu haqqında nəticə çıxarmağa imkan verir", deyə Bayramov Bakıda Macarıstanın XİN başçısı Peter Siyarto ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

O, iki ölkə arasında dövlət sərhədinin Qazax və Tavuş rayonlarının kəsişməsindəki hissəsinin delimitasiyasını və demarkasiyasını daha bir müsbət məqam adlandırıb.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video