Драка в парламенте Грузии из-за законопроекта об иноагентах

15 апреля на заседании юридического комитета парламента Грузии произошла драка между оппозиционером Алеко Элисашвили и лидером проправительственной фракции Мамукой Мдинарадзе.

Элисашвили ударил Мдинарадзе, который представляет депутатам законопроект «О прозрачности иностранного влияния». После этого заседание было приостановлено.

В парламенте Грузии введен «желтый уровень» безопасности из-за рассмотрение проекта закона «О прозрачности иностранного влияния» в комитете по юридическим вопросам.

Акция против закона об иноагентах под лозунгом «Нет русскому закону» начнется перед парламентом в 19:00.

В правящей партии утверждают, что законопроект направлен исключительно на усиление прозрачности работы НПО и СМИ, которые получают зарубежное финансирование.

При этом, власти обвиняют европейские и американские фонды в «финансировании радикализма и революционных настроений» в Грузии.

Аналогичные меры использовались в России для подавления гражданского общества.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что это «русский закон» и пообещала наложить вето. Однако вето президента носит символический характер.

