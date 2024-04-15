В парламенте Грузии драка из-за законопроекта об иноагентах
Драка в парламенте Грузии из-за законопроекта об иноагентах
15 апреля на заседании юридического комитета парламента Грузии произошла драка между оппозиционером Алеко Элисашвили и лидером проправительственной фракции Мамукой Мдинарадзе.
Элисашвили ударил Мдинарадзе, который представляет депутатам законопроект «О прозрачности иностранного влияния». После этого заседание было приостановлено.
В парламенте Грузии введен «желтый уровень» безопасности из-за рассмотрение проекта закона «О прозрачности иностранного влияния» в комитете по юридическим вопросам.
Акция против закона об иноагентах под лозунгом «Нет русскому закону» начнется перед парламентом в 19:00.
В правящей партии утверждают, что законопроект направлен исключительно на усиление прозрачности работы НПО и СМИ, которые получают зарубежное финансирование.
При этом, власти обвиняют европейские и американские фонды в «финансировании радикализма и революционных настроений» в Грузии.
Аналогичные меры использовались в России для подавления гражданского общества.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что это «русский закон» и пообещала наложить вето. Однако вето президента носит символический характер.
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Политика
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2 отзыв
Elvis
2024-04-15
Явный признак того что еще не вполне созрела страна для демократии.
Jemin
2024-04-15
Как раз наоборот! Общество способно сказать нет властям. Не то, что здесь, завтра примут закон, что нельзя дышать на улице и будут все ворчать и исполнять.