“Xarici agentlər haqqında” qanun layihəsinə görə Gürcüstan parlamentində dava düşüb

Aprelin 15-də Gürcüstan parlamentinin Hüquq məsələləri komitəsinin iclasında müxalifətçi Aleko Elisaşvili və hökumətyönlü fraksiyanın lideri Mamuka Mdinaradze arasında dava baş verib.

Elisaşvili deputatlara "Xarici təsirin şəffaflığı haqqında" qanun layihəsini təqdim edən Mdinaradzeni vurub. Bundan sonra iclas dayandırılıb.

Hüquq məsələləri komitəsində "Xarici təsirin şəffaflığı haqqında" qanun layihəsinə baxılması səbəbindən Gürcüstan parlamentində təhlükəsizliyin "sarı səviyyəsi" tətbiq edilib.

Saat 19:00-da parlamentin binası qarşısında "Rus qanununa yox!" şüarı altında xarici agentlər haqqında qanunun əleyhinə aksiya başlayacaq.

Hakim partiyada bildirirlər ki, qanun layihəsi ancaq xaricdən maliyyə alan QHT və KİV-lərin işində şəffaflığın artırılmasına yönəlib.

Eyni zamanda, hakimiyyət Avropa və Amerika fondlarını Gürcüstanda "radikalizmi və inqilabi əhval-ruhiyyəni maliyyələşdirməkdə" ittiham edir.

Rusiyada vətəndaş cəmiyyətini boğmaq üçün oxşar tədbirlərdən istifadə edilib.

Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili deyib ki, bu, "rus qanunudur" və veto qoyacağını vəd edib. Ancaq prezidentin vetosu simvolik xarakter daşıyır.

