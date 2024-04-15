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(8 минут назад)
В Страсбурге открывается весенняя сессия ПАСЕ без делегации Азербайджана

В Страсбурге открывается весенняя сессия ПАСЕ без делегации Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Страсбурге открывается весенняя сессия ПАСЕ без участия азербайджанской делегации

15 апреля в Страсбурге открывается весенняя сессия ПАСЕ. Впервые азербайджанская делегация не примет участия в заседании, так как на предыдущей сессии в январе этого года, Азербайджан был лишен права голоса в ПАСЕ из-за грубых нарушений прав и свобод человека. Как ожидается, ряд стран-партнеров выступит с предложением вернуть Азербайджану право голоса.

В повестке дня дебаты о приеме Косово в члены Совета Европы;  дебаты на тему убийства Алексея Навального и противодействия тоталитарному режиму Владимира Путина; аресту  Владимира Кара-Мурзы и преследованию протестующих в России.

Ассамблея также должна обсудить вопрос о поддержке восстановлению Украины, включая использование для этого замороженных активов России.

Ассамблея должна высказать свое уставное заключение по «проекту Рамочной конвенции Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве закона.

Также пройдут дебаты о ситуации в секторе Газа и нападении Ирана на Израиль.

Другие запланированные дебаты включают свободу выражения мнений и собраний ЛГБТИ-сообщества, защиту детей от онлайн-насилия.

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