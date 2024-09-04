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(6 часов назад)
В результате ночной ракетной атаки Львова погибло 7 человек

В результате ночной ракетной атаки Львова погибло 7 человек

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В результате ночной ракетной атаки на Львов погибло 7 человек

Минувшей ночью сильнейшей воздушно атаке подвергся украинский город Львов. Много раненных, двое детей в тяжелейшем состоянии.

Кроме того, Россия атаковала ракетами "Кинжал" и "Калибр" города  Кривой Рог, Киев, Ровно, Полтавскую  и Сумскую области.

По последним данным, погибло 7 человек.

Напомним, что вечером 3 сентября сильнейшей ракетной атаке подвергся Харьков, гле число погибших достигло уже 52 человек.

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