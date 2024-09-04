В результате ночной ракетной атаки Львова погибло 7 человек
В результате ночной ракетной атаки на Львов погибло 7 человек
Минувшей ночью сильнейшей воздушно атаке подвергся украинский город Львов. Много раненных, двое детей в тяжелейшем состоянии.
Кроме того, Россия атаковала ракетами "Кинжал" и "Калибр" города Кривой Рог, Киев, Ровно, Полтавскую и Сумскую области.
По последним данным, погибло 7 человек.
Напомним, что вечером 3 сентября сильнейшей ракетной атаке подвергся Харьков, гле число погибших достигло уже 52 человек.
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