В результате ночной ракетной атаки на Львов погибло 7 человек

Минувшей ночью сильнейшей воздушно атаке подвергся украинский город Львов. Много раненных, двое детей в тяжелейшем состоянии.

Кроме того, Россия атаковала ракетами "Кинжал" и "Калибр" города Кривой Рог, Киев, Ровно, Полтавскую и Сумскую области.

По последним данным, погибло 7 человек.

Напомним, что вечером 3 сентября сильнейшей ракетной атаке подвергся Харьков, гле число погибших достигло уже 52 человек.

