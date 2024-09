Lvova raket hücumu nəticəsində 7 nəfər həlak olub

Ötən gecə Ukraynanın Lvov şəhəri güclü hava hücumuna məruz qalıb. Çoxlu yaralı var, iki uşağın vəziyyəti ağırdır.

Bundan əlavə, Rusiya Krivoy Roq, Kiyev, Rovno, Poltava şəhərlərinə və Sum vilayətinə "Xəncər" və "Kalibr" raketlərilə hücum edib.

Son məlumatlara görə, 7 nəfər həlak olub.

Xatırladaq ki, sentyabrın 3-də axşam Xarkov güclü raket hücumuna məruz qalıb və ölənlərin sayı 52 nəfərə çatıb.

