В СИЗО ухудшилось состояние парализованного активиста
В СИЗО ухудшилось состояние парализованного активиста
В Бакинском СИЗО-1 ухудшилось состояние парализованного активиста, инвалида первой группы Фамиля Халилова.
При этом, ему не позволяют встречаться с родственниками, сообщила супруга активиста Кичикханым Халилова.
Халилов может связываться со своей семьей только по телефону.
Сегодня, позвонив супруге, Халилов сообщил, что ночью ему стало плохо. Его содержат камере, где находятся еще 8 заключенных.
Ночью у него поднялась температура и появились боли в теле. На руках и ушах идет процесс гниения», - сказала супруга, отметив, что в санчасти ему никакой помощи не оказывается.
Получить комментарий в Главном медицинском управлении министерства юстиции не удалось.
*Халилов год назад был депортирован из Швеции и лишился медицинской помощи. Несмотря на паралич рук, Халилов был активен в социальных сетях и писал на компьютере пальцами ног. Он критиковал власти и призывал к участию в протестных акциях.
Халилов был задержан 4 мая. Активисту с парализованными руками предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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