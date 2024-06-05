В СИЗО ухудшилось состояние парализованного активиста

В Бакинском СИЗО-1 ухудшилось состояние парализованного активиста, инвалида первой группы Фамиля Халилова.

При этом, ему не позволяют встречаться с родственниками, сообщила супруга активиста Кичикханым Халилова.

Халилов может связываться со своей семьей только по телефону.

Сегодня, позвонив супруге, Халилов сообщил, что ночью ему стало плохо. Его содержат камере, где находятся еще 8 заключенных.

Ночью у него поднялась температура и появились боли в теле. На руках и ушах идет процесс гниения», - сказала супруга, отметив, что в санчасти ему никакой помощи не оказывается.

Получить комментарий в Главном медицинском управлении министерства юстиции не удалось.

*Халилов год назад был депортирован из Швеции и лишился медицинской помощи. Несмотря на паралич рук, Халилов был активен в социальных сетях и писал на компьютере пальцами ног. Он критиковал власти и призывал к участию в протестных акциях.

Халилов был задержан 4 мая. Активисту с парализованными руками предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.