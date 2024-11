В ходе дебатов в немецком Бундестаге депутаты призвали Баку освободить политзаключенных

Накануне в Бундестаге ФРГ обсудили «ужасающую» ситуацию с правами человека в Азербайджане и COP29.

По итогам обсуждений депутаты призвали власти освободить Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Самира Ашурова и всех других политзаключенных.

Дебаты прошли по инициативе депутата Франка Швабе. В своем выступлении он заявил, что COP29 проходит в Баку на фоне «ужасающей» ситуации с правами человека.

«Меня не допустили на это мероприятие. Проведение этого мероприятия в Баку отнюдь не способствует ее целям. Кроме меня, в Азербайджан не пустили также и ряд других депутатов Бундестага. Все потому, что мы защищаем права человека.

Поэтому, проведение такой конференции в Азербайджане это само самой уже проблема, ибо Азербайджан демонстрирует нулевое стремление к переходу на позитивную энергию.

Мы видим коррупцию на государственном уровне, которую распространяют в Европу через госкомпанию SOCAR, что является абсурдом, ибо это энергетическая компания.

Мы видим все это за фасадом под названием «демократия», но это ничто иное, как пародия на демократию.

Мы говорим о сотнях политзаключенных, может о тысяче тех, кто подвергся изгнанию из страны и они продолжают подвергаться репрессиям и зарубежом.

Достаточно напомнить дело Губада Ибадоглу, профессора Дрезденского университета.

Единственное его преступление в том, что он раскрыл экономические схемы властей.

Сейчас он в тяжелом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи», - сказал Швабе.

Он также упомянул дела правозащитника Анара Мамедли – лауреата премии Вацлава Гавела, Афгана Садыгова, который проводит голодовку в Тбилисской тюрьме и др.

«Все эти политзаключенные должны быть освобождены. Кроме того, я хочу акцентировать внимание на защите тех оппозиционеров, кто находится здесь в Германии.

Ранее шесть из них были депортированы обратно в Азербайджан, где подверглись аресту, как Самир Ашуров. Мы должны сделать все, чтобы освободить их», - сказал Швабе.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video