В ходе дебатов в немецком Бундестаге депутаты призвали Баку освободить политзаключенных
В ходе дебатов в немецком Бундестаге депутаты призвали Баку освободить политзаключенных
Накануне в Бундестаге ФРГ обсудили «ужасающую» ситуацию с правами человека в Азербайджане и COP29.
По итогам обсуждений депутаты призвали власти освободить Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Самира Ашурова и всех других политзаключенных.
Дебаты прошли по инициативе депутата Франка Швабе. В своем выступлении он заявил, что COP29 проходит в Баку на фоне «ужасающей» ситуации с правами человека.
«Меня не допустили на это мероприятие. Проведение этого мероприятия в Баку отнюдь не способствует ее целям. Кроме меня, в Азербайджан не пустили также и ряд других депутатов Бундестага. Все потому, что мы защищаем права человека.
Поэтому, проведение такой конференции в Азербайджане это само самой уже проблема, ибо Азербайджан демонстрирует нулевое стремление к переходу на позитивную энергию.
Мы видим коррупцию на государственном уровне, которую распространяют в Европу через госкомпанию SOCAR, что является абсурдом, ибо это энергетическая компания.
Мы видим все это за фасадом под названием «демократия», но это ничто иное, как пародия на демократию.
Мы говорим о сотнях политзаключенных, может о тысяче тех, кто подвергся изгнанию из страны и они продолжают подвергаться репрессиям и зарубежом.
Достаточно напомнить дело Губада Ибадоглу, профессора Дрезденского университета.
Единственное его преступление в том, что он раскрыл экономические схемы властей.
Сейчас он в тяжелом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи», - сказал Швабе.
Он также упомянул дела правозащитника Анара Мамедли – лауреата премии Вацлава Гавела, Афгана Садыгова, который проводит голодовку в Тбилисской тюрьме и др.
«Все эти политзаключенные должны быть освобождены. Кроме того, я хочу акцентировать внимание на защите тех оппозиционеров, кто находится здесь в Германии.
Ранее шесть из них были депортированы обратно в Азербайджан, где подверглись аресту, как Самир Ашуров. Мы должны сделать все, чтобы освободить их», - сказал Швабе.
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