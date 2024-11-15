SOCAR подписывает меморандум о взаимопонимании с Masdar и ACWA Power по проектам морской ветроэнергетики в Каспийском море

SOCAR подписывает меморандум о взаимопонимании с Masdar и ACWA Power по проектам морской ветроэнергетики в Каспийском море

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписала в пятницу меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов и ACWA Power из Саудовской Аравии по развитию в азербайджанском секторе Каспийского моря сети морских ветряных электростанций общей мощностью 3,5 ГВт.

Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи и генеральный директор ACWA Power Марко Арчелли, говорится в сообщении SOCAR.

Проект предусматривает поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию объектов морской ветровой энергетики, что станет первой крупномасштабной инициативой в области морской ветровой энергетики в истории Азербайджана. Планируемая сеть призвана внести значительный вклад в достижение целей Азербайджана в области возобновляемой энергетики и сократить углеродный след страны.

Сотрудничество является частью более широкой стратегии Азербайджана по диверсификации своего энергетического баланса и расширению сектора зеленой энергетики, что соответствует обязательствам страны в рамках международных климатических соглашений. Ожидается, что партнерство с Masdar и ACWA Power, которые являются опытными игроками в проектах возобновляемой энергетики, принесет в регион значительные инвестиции и технологический опыт.

Подробная информация о сроках и объемах инвестиций пока не разглашается.

Компания ACWA Power вышла на азербайджанский рынок в 2019 году и в настоящее время разрабатывает ветряную электростанцию ​​мощностью 240 МВт с предполагаемыми инвестициями в размере $286 млн. Тем временем компания Masdar, работающая в Азербайджане с 2020 года, недавно завершила строительство солнечной электростанции Гарадаг мощностью 230 МВт, которая начала работу в октябре.

Партнерство подчеркивает приверженность Азербайджана расширению своего портфеля возобновляемых источников энергии и сокращению зависимости от ископаемого топлива, что соответствует мировым тенденциям в направлении устойчивого развития.