Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Ульви Гасанлы на бесчеловечное обращение

В Бакинском апелляционном суде 15 ноября была рассмотрена жалоба директора издания Abzas Media Ульви Гасанлы на Бакинское СИЗО-1 и Пенитенциарную службу.

Жалоба связана с плохими условиями содержания, бесчеловечным обращением и ограничением прав Гасанлы в СИЗО. При этом представители обоих структур не явились в суд.

Гасанлы сообщил в суде, что ему не позволяют видиться с его малолетним ребенком, что во время встречи с супругой через стеклянную перегородку рядом стоят 5-6 надзирателей и подслушивают их разговоры.

«Наши телефонные разговоры прослушиваются, а адвокату звонить вообще не позволяют. Летом, когда была невыносимая жара, нам не открывали даже фороточку», - отметил Гасанлы.

По его словам, после того, как он предал огласке факты беззаконий в СИЗО, свидетелем которых он оказался, сотрудник Пенитенциарной службы по имени Наиб ударив его по спине, причинил телесные повреждения. Несмотря на угрозу жизни, Гасанлы заявляет, что продолжит поднимать вопросы о беззакониях в СИЗО.

Воду в СИЗО дают дважды в день. «В нашем корпусе заключенных подвергают пыткам и мы слышим их крики и стоны», - сказал Гасанлы.

Однако суд не удовлетворил его жалобу.

* Ульви Гасанлы один из шести журналистов арестованных в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. «по делу Abzas Media». Впоследствии по этому делу был арестован экономист Фарид Мехрализаде.

Изначально всех обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору).

Однако 16-19 августа последовало ужесточение - выдвинуто обвинение по ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); а также 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения.