Вашингтон оправдывается: почему США помогли Израилю и не помогают Украине
Вашингтон оправдывается: почему США помогли Израилю и не помогают Украине
"Мы преданы Украине с самого первого дня", - заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопрос TURAN, почему американские и европейские самолеты поднялись в воздух, чтобы помочь Израилю, а не Украине.
«Посмотрите на международную коалицию, которую мы собрали, чтобы ответить на российскую агрессию, привлечь Россию к ответственности посредством санкций и мер экспортного контроля и предоставляя вооружения Украине», - заявил Миллер.
В минувшие выходные Иран запустил шквал ракет и беспилотников по Израилю, почти все из которых были сбиты США, Великобританией, Францией и Иорданией, а также Израилем.
«Европейское небо давно могло бы получить такой же уровень защиты, если бы Украина получила аналогичную полную поддержку со стороны своих партнеров в перехвате беспилотников и ракет», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник.
«Террор должен быть побежден полностью и везде, не больше в одних местах и не меньше в других. Израиль не является членом НАТО, поэтому никаких действий, таких как применение статьи 5, не требовалось. Они просто способствовали защите человеческой жизни», - добавил Зеленский.
По словам Миллера, обязательства США перед Украиной включают значительные меры в области противоракетной обороны, позволяющие украинским военным сбивать беспилотники и ракеты.
«На это нынешняя администрация инвестирует миллиарды долларов, и это не только американские системы вооружения", - сказал Миллер.
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