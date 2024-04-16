Бывшие чиновники Нахчывана раскрыли схемы хищений миллионов бюджетных средств
Бывшие чиновники Нахчывана раскрыли схемы хищений миллионов бюджетных средств
В Нахчыванском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение уголовного дела против экс-министра финансов Нахчыванской автономной республики Рафаэля Алиева и бывшего начальника отдела регулирования тарифов и платежей Государственного Таможенного Комитета (ГТК) региона Мансура Аскерова.
15 апреля был оглашен обвинительный акт, согласно которому Алиев и Аскеров в сговоре с другими лицами присвоили средства госбюджета.
В своих показаниях Аскеров сообщил, что незаконные поборы взимались как за грузы, так и с пассажиров. По его словам, Сахат Габиббейли, назначенный в 2020 г. главой ГТК НАР, поручил Аскерову вносить собранные деньги в созданную им программу транспортных перевозок (TIR).
Будучи начальником отдела тарифов и платежей Аскеров, получал неофициальное вознаграждение в виде «пакета» в размере 3 тыс манатов.
При этом, он указал, что лично ему из собранных средств ничего не доставалось, деньги поступали председателю комитета. По словам Аскерова, что он лично передавал деньги председателю комитета в его кабинете. Аскеров признал себя виновным частично.
Обвиняемый Рафаэль Алиев сообщил, что в 2011 г. работал начальником финансового отдела ГТК. Собранные средства передавались начальникам пассажирского и грузового отделов, и далее начальнику управления.
Алиев занимался конвертацией денег в доллары, которые передавал бывшим председателям таможенного комитета Асефу Мамедову и Сахату Габиббейли.
Впоследствии, став министром финансов Нахчывана, Алиев переводил бюджетные средства различным госструктурам для закупок по завышенным ценам, затем эти средства обналичивались и присваивались.
Алиев признал, что его должностной оклад министра составлял 2300 манатов, а «пакет» - 15 тыс манатов.
Судебное заседание будет продолжено 2 мая.
В ноябре-декабре 2022 г. в НАР были арестованы ряд высокопоставленных лиц по обвинениям по ст. 179.4 (присвоение в особо крупных размерах), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и др.
Помимо Алиева и Аскерова были арестованы также бывший глава ГТК Сахат Габиббейли, экс-руководитель Комитета по архитектуре Хиджран Рустамов и др.
В марте 2023 г. арестованные были переведены под домашний арест, а Габиббейли изначально находился под домашним арестом.
Алиев обвиняется в присвоении 144 млн манатов, Рустамов – 212 млн манатов, Габиббейли и Аскеров – 132 млн манатов.
Примечательно, что представители оппозиции и медиа, арестованные в Азербайджане по обвинению в контрабанде куда меньших сумм, несмотря на отсутствие доказательств, подвергнуты арестам и на протяжении многих месяцев содержатся в СИЗО.
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1 отзыв
Ruslan
2024-04-16
Как можно воровать у своего же народа ни стыда ни совести нет это надо быть дегенератом чтоб лезть в карман народа вот так чиновники и приближеные к верхушке стали миллионерами миллиардерами создали для себя автономную республику в составе страны но там у них свой мир что хочешь то и делаешь воруй сколько влезет ни подчиняйся законам плюй на все самое главное это деньги вот так народ нищентсвует а воры во власти кайфуют...И вообще народ с этими ворами ничего не связывает даже есть сомнения что эти люди Азербайджанцы ради своих личных амбиций они готовы все пустить под откос и счастья народа и процветания страны развития будущее республики будущее поколение им все до лампочки...