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(1 час назад)
Бывшие чиновники Нахчывана  раскрыли схемы хищений миллионов бюджетных средств

Бывшие чиновники Нахчывана  раскрыли схемы хищений миллионов бюджетных средств

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Бывшие чиновники Нахчывана  раскрыли схемы хищений миллионов бюджетных средств

В Нахчыванском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение уголовного дела против экс-министра финансов Нахчыванской автономной республики Рафаэля Алиева и бывшего начальника отдела регулирования тарифов и платежей Государственного Таможенного Комитета (ГТК) региона Мансура Аскерова.

15 апреля был оглашен обвинительный акт, согласно которому Алиев и Аскеров в сговоре с другими лицами присвоили средства госбюджета.

В своих показаниях  Аскеров сообщил, что незаконные поборы взимались как за грузы, так и с пассажиров. По его словам, Сахат Габиббейли, назначенный в 2020 г. главой ГТК НАР, поручил Аскерову вносить собранные деньги в созданную им программу транспортных перевозок (TIR).

Будучи начальником отдела тарифов и платежей Аскеров, получал неофициальное вознаграждение в виде «пакета» в размере 3 тыс манатов.

При этом, он указал, что лично ему из собранных средств ничего не доставалось, деньги поступали председателю комитета. По словам Аскерова, что он лично передавал деньги председателю комитета в его кабинете. Аскеров признал себя виновным частично.

Обвиняемый Рафаэль Алиев сообщил, что в 2011 г. работал начальником финансового отдела ГТК. Собранные средства передавались начальникам пассажирского и грузового отделов, и далее начальнику управления.

Алиев занимался конвертацией денег в доллары, которые передавал  бывшим председателям таможенного комитета Асефу Мамедову и Сахату Габиббейли.

Впоследствии, став министром финансов Нахчывана, Алиев переводил бюджетные средства различным госструктурам для закупок по завышенным ценам, затем эти средства обналичивались и присваивались.

Алиев признал, что его должностной оклад  министра составлял 2300 манатов, а «пакет» - 15 тыс манатов.

Судебное заседание будет продолжено 2 мая.

В ноябре-декабре 2022 г. в  НАР были арестованы ряд высокопоставленных лиц по обвинениям по ст. 179.4 (присвоение в особо крупных размерах), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и др.

Помимо Алиева и Аскерова были арестованы также бывший глава ГТК Сахат Габиббейли, экс-руководитель Комитета по архитектуре Хиджран Рустамов и др.

В марте 2023 г. арестованные были переведены под домашний арест, а Габиббейли изначально находился под домашним арестом.

Алиев обвиняется в присвоении 144 млн манатов, Рустамов – 212 млн манатов, Габиббейли и Аскеров – 132 млн манатов.

Примечательно, что представители оппозиции и медиа, арестованные в Азербайджане по обвинению в контрабанде куда меньших сумм, несмотря на отсутствие доказательств, подвергнуты арестам и на протяжении многих месяцев содержатся в СИЗО.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-04-16

    Как можно воровать у своего же народа ни стыда ни совести нет это надо быть дегенератом чтоб лезть в карман народа вот так чиновники и приближеные к верхушке стали миллионерами миллиардерами создали для себя автономную республику в составе страны но там у них свой мир что хочешь то и делаешь воруй сколько влезет ни подчиняйся законам плюй на все самое главное это деньги вот так народ нищентсвует а воры во власти кайфуют...И вообще народ с этими ворами ничего не связывает даже есть сомнения что эти люди Азербайджанцы ради своих личных амбиций они готовы все пустить под откос и счастья народа и процветания страны развития будущее республики будущее поколение им все до лампочки...

    Cavab ver

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