Vaşinqton özünə bəraət qazandırır: ABŞ niyə İsrailə kömək edib və Ukraynaya kömək etmir

"Biz Ukraynaya ilk gündən sadiqik", bu barədə Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Metyu Miller brifinqdə Turan-ın müxbirinin Amerika və Avropa təyyarələrinin niyə Ukraynaya deyil, İsrailə kömək etmək üçün havaya qalxdığı haqqında sualına cavabda bildirib.

"Rusiyanın təcavüzünə cavab vermək, Rusiyanı sanksiyalar və ixrac nəzarəti tədbirləri ilə məsuliyyətə cəlb etmək və Ukraynanı silahla təmin etmək üçün yığdığımız beynəlxalq koalisiyaya baxın", deyə Miller bildirib.

Ötən həftə sonu İran İsrailə raket və PUA zərbələri endirib, onların, demək olar olar ki, hamısı ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və İordaniya, habelə İsrail tərəfindən vurulub.

"Ukrayna PUA-ların və raketlərin tutulmasında tərəfdaşları tərəfindən buna bənzər tam dəstək alsaydı, Avropa səmaları çoxdan eyni müdafiə səviyyəsini əldə edə bilərdi", deyə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bazar ertəsi bildirib.

"Terrora tam və hər yerdə qalib gəlinməlidir, bəzi yerlərdə çox, digər yerlərdə az deyil. İsrail NATO üzvü deyil, buna görə 5-ci maddənin tətbiqi kimi heç bir addım tələb olunmurdu. Onlar sadəcə olaraq insan həyatının qorunmasına töhfə verdilər", deyə Zelenski əlavə edib.

Millerin sözlərinə görə, ABŞ-ın Ukrayna qarşısında öhdəlikləri raket hücumundan müdafiə sahəsində Ukrayna hərbiçilərinin PUA və raketləri vurmasına imkan verən böyük tədbirləri ehtiva edir.

"Hazırkı administrasiya buna milyardlarla dollar investisiya edir və bu, təkcə Amerikanın silah sistemləri deyil", deyə Miller bildirib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video