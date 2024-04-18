  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear170 C
  • Пятница, 19 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Верховный суд оставил оппозиционера в заключении

Верховный суд оставил оппозиционера в заключении

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Верховный суд оставил оппозиционера в заключении

18 апреля Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жалобу активиста  Пюнхана Керимли, арестованного после депортации из Германии.

Таким образом, Верховный суд оставил в силе приговор о лишении Керимли свободы сроком на 5 лет по делу о наркотиках. 

В ноябре 2021 г. Керимли был депортирован из Германии и через два месяца арестован в Азербайджане по обвинению в незаконной торговле наркотиками.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 6 годам лишения свободы.  Позже Апелляционный суд сократил срок заключения на один год.

16 мая Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Керимли, вернув дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд. Однако 29 августа 2023 г.  Бакинский апелляционный суд снял с Керимли лишь один из пунктов обвинения,  оставив срок наказания без изменения.

Сегодня Верховный суд утвердил этот приговор. Защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Керимли признан правозащитниками политзаключенным.

 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей