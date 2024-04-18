Верховный суд оставил оппозиционера в заключении

18 апреля Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жалобу активиста Пюнхана Керимли, арестованного после депортации из Германии.

Таким образом, Верховный суд оставил в силе приговор о лишении Керимли свободы сроком на 5 лет по делу о наркотиках.

В ноябре 2021 г. Керимли был депортирован из Германии и через два месяца арестован в Азербайджане по обвинению в незаконной торговле наркотиками.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 6 годам лишения свободы. Позже Апелляционный суд сократил срок заключения на один год.

16 мая Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Керимли, вернув дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд. Однако 29 августа 2023 г. Бакинский апелляционный суд снял с Керимли лишь один из пунктов обвинения, оставив срок наказания без изменения.

Сегодня Верховный суд утвердил этот приговор. Защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Керимли признан правозащитниками политзаключенным.