Евросоюз сдержанно реагирует на вывод миротворцев РФ из Карабаха
Евросоюз сдержанно реагирует на вывод миротворцев РФ из Карабаха
Как расценивает Евросоюз решение о выводе российских миротворцев из Карабаха?
На этот запрос агентства Turan пресс-секретарь Службы внешних связей и политики безопасности ЕС Петер Стано ответил следующее:
«Что мы можем сказать, так это то, что принимаем к сведению объявленный вывод российских войск из Азербайджана.
Далее мы добавляем, что ЕС по-прежнему привержен поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном».
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