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(4 часа назад)
Евросоюз сдержанно реагирует на вывод миротворцев РФ из Карабаха

Евросоюз сдержанно реагирует на вывод миротворцев РФ из Карабаха

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Евросоюз сдержанно реагирует на вывод миротворцев РФ из Карабаха

Как расценивает Евросоюз решение о выводе российских миротворцев из Карабаха?

На этот запрос агентства Turan пресс-секретарь Службы внешних связей и политики безопасности ЕС Петер Стано ответил следующее:

«Что мы можем сказать, так это то, что принимаем к сведению объявленный вывод российских войск из Азербайджана.

Далее мы добавляем, что ЕС по-прежнему привержен поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном».

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