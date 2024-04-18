Евросоюз сдержанно реагирует на вывод миротворцев РФ из Карабаха

Евросоюз сдержанно реагирует на вывод миротворцев РФ из Карабаха

Как расценивает Евросоюз решение о выводе российских миротворцев из Карабаха?

На этот запрос агентства Turan пресс-секретарь Службы внешних связей и политики безопасности ЕС Петер Стано ответил следующее:

«Что мы можем сказать, так это то, что принимаем к сведению объявленный вывод российских войск из Азербайджана.

Далее мы добавляем, что ЕС по-прежнему привержен поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном».