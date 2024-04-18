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(4 часа назад)
В дни «потопа» в Дубае прошла встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля

В дни «потопа» в Дубае прошла встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В дни «потопа» в Дубае прошла встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля

17 апреля в Дубае состоялась встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля. Об этом на своей странице на платформе X  написал посол Израиля в Азербайджане Джодж Дик (George Deek).

«Эли Коэн (Eli Cohen) и Первиз Шахбазов провели плодотворную дискуссию о важности отношений в сфере энергетики между нашими странами и рассмотрели пути их усиления и расширения.

Напомним, что последние 3 дня Дубай подвергся беспрецедентному ливню, затопившему весь город и территорию. ОАЭ.

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