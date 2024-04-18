В дни «потопа» в Дубае прошла встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля

В дни «потопа» в Дубае прошла встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля

17 апреля в Дубае состоялась встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля. Об этом на своей странице на платформе X написал посол Израиля в Азербайджане Джодж Дик (George Deek).

«Эли Коэн (Eli Cohen) и Первиз Шахбазов провели плодотворную дискуссию о важности отношений в сфере энергетики между нашими странами и рассмотрели пути их усиления и расширения.

Напомним, что последние 3 дня Дубай подвергся беспрецедентному ливню, затопившему весь город и территорию. ОАЭ.