В дни «потопа» в Дубае прошла встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля
В дни «потопа» в Дубае прошла встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля
17 апреля в Дубае состоялась встреча министров энергетики Азербайджана и Израиля. Об этом на своей странице на платформе X написал посол Израиля в Азербайджане Джодж Дик (George Deek).
«Эли Коэн (Eli Cohen) и Первиз Шахбазов провели плодотворную дискуссию о важности отношений в сфере энергетики между нашими странами и рассмотрели пути их усиления и расширения.
Напомним, что последние 3 дня Дубай подвергся беспрецедентному ливню, затопившему весь город и территорию. ОАЭ.
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